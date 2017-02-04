افتتاح أقسام جديدة ومركز متخصص بالسكري في مستشفى حمزة

الاصلاح نيوز –

افتتح وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اليوم السبت، عددا من الاقسام والمراكز الجديدة في مستشفى الامير حمزة في اطار سعيه للتوسع بتقديم واستحداث خدمات طبية متميزة وجديدة تخفف من معاناة المرضى وتلبي احتياجاتهم المتزايدة.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على هامش الافتتاح ان الوزارة مستمرة في توفير الكوادر الصحية، سواء من خلال التعيين بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية او بتسهيل اجراءات شراء الخدمات الطبية من القطاع الطبي العام والخاص لاستدامة تقديم الخدمة بجودة وكفاءة للمرضى.

وفي رده على سؤال حول الزيادة اللافتة للإحالات على التقاعد بين الاطباء في وزارة الصحة خلال الفترة الاخيرة، قال الدكتور الشياب :” ان الاحالات اقتصرت على الاطباء العامين وان تامين بديلا عنه متوفر ضمن مخزون ديوان الخدمة المدنية”.

واكد في هذا الصدد ان الاحالات على التقاعد لم تشمل اطباء الاختصاص وان الوزارة تحافظ على كوادرها من الاختصاصيين، اذ تقوم بشراء خدمات عدد منهم حتى سن السبعين.

واوضح ان الوزارة تسعى وبشكل دائم الى تحسين نوعية الرعايا الصحية المقدمة للمرضى، بما يتواءم مع توجهات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الى الحكومات المتعاقبة بتسهيل حصول المرضى على الخدمات الطبية ذات نوعية وجودة عالية.

وفي هذا السياق لفت الدكتور الشياب الى ان التحسين في نوعية الرعاية الصحية المقدمة يتم من خلال منظومة متكاملة من الموارد البشرية وتوفير الاجهزة والمعدات وسلاسة الاجراءات وحسن الاستخدام للموارد المختلفة وغيرها.

وعبر عن فخره واعتزازه بكوادر وزارة الصحة المختلفة، ممن يقدمون خدمات جليلة ومقدرة، مشيرا الى ان توفير الاجهزة لا يكفي، اذ ان الانسان هو الاهم الذي يحافظ على الاجهزة ويحسن معاملة المرضى.

وتجول الوزير يرافقه الامين العام الدكتور احمد قطيطات ومدير ادارة المستشفيات الدكتور علي السعد ومدير عام مستشفى الامير حمزة وعدد من الاطباء وكبار الموظفين مركز متخصص بأمراض الغدد الصم والسكري والاستقلاب والذي يعتبر مركزاً طبياً متكاملاً يضم كافة التخصصات ذات العلاقة بداء السكري.

وقدم رئيس المركز الدكتور موفق الحياري عرضا عن الاختصاصات المتوفرة في المركز الذي يقدم الخدمات المتكاملة للمريض في مكان واحد ويشتمل على عيادات غدد صماء وامراض الاستقلاب والقلب والدماع والاعصاب وغسيل الدهنيات والقدم السكرية وجراحة الاوعية الدموية والكلى والتغذية والسمنة وسكري اطفال والحمل والعيون والتثقيف الصحي ومختبر وغيرها.

وشمل الافتتاح التوسعة الجديدة والخدمات الحديثة في قسم الاشعة ومنها اضافة خدمة الرنين المغناطيسي( المفتوح) وجهاز التصوير الطبقي والذي يعتبر الاحدث في مستشفيات القطاع العام وجهاز الماموغرام الحديث والتصوير التلفزيوني وجهاز الفلوروسكوبي و جهاز قياس هشاشة العظام.

كما افتتح الدكتور الشياب غرفة القسطرة القلبية الجديدة والتي تم تزويدها بالجهاز الاحدث في مجال قسطرة القلب والشرايين، اذ اصبح عدد غرف القسطرة القلبية ثلاثة غرف، مثلما افتتح توسعة قسم العناية المركزة لجراحة القلب.

يشار الى ان هذه الاجهزة زودت للمستشفى كجزء من المنحة المقدمة من خلال وزارة التخطيط من الحكومة اليابانية.

واطلع الشياب خلال الافتتاح على استحداث خدمة الجمهور والحالات الانسانية في العيادات الخارجية لخدمة ذوي الاحتياجات وكبار السن تمشياً مع توجيهات رئيس الوزراء.

ومن جانبه اوضح مدير عام مستشفى الامير حمزة الدكتور مازن نغوي أن مركز السكري يعتبر هو الاول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة وتم رفده بكوكبة طبية متخصصة من الاستشاريين في القطاعات الطبية من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية والقطاعات الاخرى واضاف ان هذه الخدمات الجديدة تضاف الى الخدمات الطبية المتميزة في المستشفى ومنها زراعة القواقع والقسطرة القلبية وجراحة القلب وزارعة الكلى.