اطلاق خدمة طلب التوظيف الالكتروني بالخدمة المدنية

الاصلاح نيوز –

اعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات عن صدور الكشف التنافسي الاساسي للعام الحالي والذي سيتم اعتماده في تعبئة شواغر الاجهزة الحكومية، واستئناف استقبال طلبات التوظيف من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل اعتبارا من اليوم، ولأول مرة الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للديوان (www.csb.gov.jo).

وبين ان عملية استقبال طلبات التوظيف الجديدة من الجامعيين وخريجي كليات المجتمع ستتم وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية للسنوات (2017-2019) والتي سيبدأ سريانها اعتبارا من صدور الكشف التنافسي لهذا العام، من خلال مكاتب شركة البريد الاردني المنتشرة في كافة محافظات والوية المملكة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين الديوان ممثلا برئيسه الدكتور خلف الهميسات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام مجد شويكة وبحضور امين عام الديوان سامح الناصر ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني الدكتور بهاء الخصاونة ومدير عام شركة البريد الاردني خالد اللحام.

وتهدف المذكرة الى ربط خدمات الديوان الالكترونية والتي تم تصميمها بجهود وكوادر الديوان الفنية بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بوابة الحكومة الالكترونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لعام 2015 المتضمن الزام جميع المؤسسات الحكومية بربط انظمتها الالكترونية على نظام الربط البيني للحكومة (GSB).

وبين الهميسات أن الديوان ووفقا لهذه الاتفاقية سيقوم بربط 4 خدمات الكترونية على بوابه الحكومة الالكترونية وهي خدمة الاستعلام عن طلبات التوظيف وخدمة تغيير رقم الهاتف لطالبي التوظيف، ونظام بطاقة الموظف الالكتروني، وخدمة طلب التوظيف الالكتروني، لغايات اتاحتها والاستفادة منها في التخفيف على المواطنين عبء وتكاليف الحضور الى الديوان مباشرة خاصة المقيمين في المناطق النائية والبعيدة.

وبين ان طلب التوظيف الالكتروني هو احدى مكونات نظام ادارة الموارد البشرية الموحد (HRMIS) التي يعكف الديوان على تنفيذها وفقا لخطته الاستراتيجية والتي يهدف من خلالها لتوظيف واستغلال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الخدمات التي يقدمها الديوان للمواطنين.

من جهتها أكدت شويكة أن برنامج الحكومة الإلكترونية من أهم المشاريع التي تُنفذها الوزارة، بهدف تقديم أكبر عددٍ ممكن من الخدمات المكتملة الكترونيا للمواطنين ولمؤسسات الدولة كافة ، ويوفر على الجميع الجهد والوقت اللازمين لإتمام هذه المعاملات.

وأضافت، ان الوزارة وبدعم من الوزارات والمؤسسات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص ماضية في اطلاق المزيد من الخدمات والتطبيقات الالكترونية التي تلامس الحياة اليومية للأفراد والشركات، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على اطلاق الخدمات الأكثر احتياجا وذات الاثر المباشر في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للأفراد والشركات للسير في عملية التحول الى الاقتصاد الرقمي تنفيذاً للرؤية الملكية السامية في ما يخص خدمة المواطن في مكان اقامته وبأفضل صورة ممكنة.

وحول اطلاق خدمة طلب التوظيف الالكتروني بين الهميسات ان الديوان قام وبالتنسيق مع مركز تكنولوجيا المعلومات وشركة البريد الاردني باستكمال كافة الاستعدادات والتجهيزات الفنية والبشرية لغايات تفعيل هذه الخدمة واتاحتها من خلال محطات المعرفة التابعة للمركز والمنتشرة في جميع مناطق المملكة خاصة النائية منها والبالغ عددها 110 محطات مجهزة فنيا لتقديم هذه الخدمة، مشيرا الى ان الديوان أطلق خدمة طلب التوظيف الالكتروني بتدريب مجموعة من العاملين في هذه المحطات على آلية استخدام هذه الخدمة.

واضاف، انه تم ادراج عناوين كافة هذه المحطات وارقام هواتفها وساعات الدوام فيها ضمن محتوى الأيقونة الخاصة بطلب التوظيف الالكتروني، كما تم التنسيق مع شركة البريد الاردني لإتاحة خدمه تقديم طلب التوظيف الالكتروني من خلال 50 مكتبا كمرحلة اولى، علما بأن شركة البريد الاردني ستستمر كذلك باستقبال طلبات التوظيف ورقيا بالبريد المسجل من خلال مكاتبها في مناطق المملكة الاخرى، وذلك ضمن سعي الوزارة والبريد في التحول نحو مفهوم الحكومة الالكترونية .

وقدم المعنيون في ديوان الخدمة المدنية عرضا شاملاً عن المراحل التي يمر بها طلب التوظيف الالكتروني، حيث سيتم ادراج فيديو ارشادي بهذا الخصوص على موقع الديوان الالكتروني وصفحته على ال”facebook ” وقناته الخاصة على “YouTube”.

وحول استئناف استقبال طلبات التوظيف بين الهميسات انه سيتم استقبال طلبات االتوظيف من الجامعيين وخريجي الدبلوم الشامل من خلال مكاتب خدمة الجمهور في مركز الديوان بالعاصمة وفرعه في اقليم الجنوب بمحافظة الكرك ومكاتب شركة البريد الاردني في جميع مناطق المملكة بالبريد المسجل، مشيرا الى انه تم التنسيق بخصوص تزويد هذه المكاتب بنماذج طلبات توظيف الى جانب خدمة تقديم طلب التوظيف الالكتروني، كما سيتم اعتماد كافة الطلبات التي تقدم بعد صدور الكشف الاساسي لهذا العام على “الملحق” حيث يتم الترشيح من خلاله في حال طلبت تخصصات غير متوفرة على الكشف الاساسي.

واضاف، انه تم تعديل نموذج طلب التوظيف للجامعيين بخصوص إرفاق شهاده امتحان الكفاءة الجامعية لخريجي عام 2017 من الجامعات الاردنية وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية للسنوات 2017-2019، ولن يقبل اي طلب غير مرفق بوثيقة تبين خضوعه لامتحان الكفاءة الجامعية في خطوة تعتبر مهمة لتعزيز مكانة هذا الامتحان الهام في تطوير مخرجات العملية التعليمية في جامعاتنا الوطنية.

و بين ان بإمكان اصحاب طلبات التوظيف الاطلاع على ادوارهم التنافسية الجديدة على الكشف التنافسي لعام 2017 من خلال موقع الديوان الالكتروني www.csb.gov.jo ومركز الاتصال الوطني على هاتف (5008080)، مبينا انه وتأكيداً على مبدأ الشفافية والنزاهة سيقوم بإرسال نسخة من الكشف التنافسي لعام 2017 للجهات الرقابية (مجلس الوزراء ومجلس الامة وديوان المحاسبة و وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان.

ولفت ان عدد الملاحظات التي تعامل معها الديوان خلال فترة عرض الكشف التجريبي بلغت 17956 ملاحظة معظمها تتعلق بمكان الاقامة والحالة الاجتماعية، وبلغ اجمالي عدد المستنكفين الذين تم اعادتهم للتنافس حوالي (5000) متقدم ومتقدمة، وبلغ اجمالي عدد المتقدمين على الكشف التنافسي لعام 2017 حوالي 334 ألف متقدم ومتقدمة .