المجلس القضائي يشكل لجانا لمشاريع وأنشطة العام الحالي

الاصلاح نيوز –

أصدر رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل قراراً بتشكيل لجان عمل لإعداد ومتابعة الخطة الاستراتيجية لعام 2017 والخطط التنفيذية المنبثقة عن خطتها الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها من قضاة وإداريين وفنيين من داخل الجسم القضائي.

وكان رئيس المجلس شكل مطلع آب 2016 لجنة لمتابعة تنفيذ أعمال الخطة الاستراتيجية للمجلس القضائي للأعوام 2017-2021 ضمن توجهات حديثة لتطوير آليات عمل السلطة القضائية، حيث باشرت اللجنة القضائية عملها باعتماد آليات مواكبة لنهج الإدارة الحديثة.

وحول ضمان حسن تنفيذ ومتابعة الخطة التنفيذية للعام 2017، وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت قال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت إنه تم تطوير نظام الكتروني خاص للمتابعة والتقييم، حيث سيقوم هذا النظام بمساعدة المجلس القضائي على متابعة وتقييم مشاريع الخطط التنفيذية للقضاء بشكل دوري من خلال تطوير ورفع تقارير مبنية على مؤشرات الأداء المعتمدة، ومراجعة مستوى الإنجاز، واتخاذ الإجراءات التصويبية اللازمة عند الحاجة.

كما شكل القاضي التل، وضمن هدف تعزيز استقلال السلطة القضائية، لجنة لاستكمال تعديل التشريعات الناظمة لعمـل السلطـة القضائية، ولجنة لتعزيـز القـدرة المؤسسية للمجلـس القضائي، وأخرى لتطوير وتمكين القضاء الإداري، ورابعة لمراجعة وتحديث معاييـر وإجـراءات جهاز التفتيش القضائي ورفع قدرته المؤسسية.

وأشار المصدر ايضا الى تشكيل لجان لغايات تمكين وتطوير جهاز النيابة العامة، وأخرى لتمكين وتطوير دائرة المحامي العام المدني، ولجنة لرفع القدرات وتطوير المهارات المعرفية والموارد البشرية وتطوير برامج التدريب في المعهد القضائي الأردني، وتعزيز إدارة المعرفة وتطويرها، ولجنة لتحقيق ضمان المحاكمة العادلة وجودة الأحكام القضائية، ومتابعة تبني بدائل للعقوبات السالبة للحريات.