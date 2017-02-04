اربد: مقبرة جديدة مساحتها 30 دونما في منطقة حكما

الاصلاح نيوز –

شارفت بلدية اربد الكبرى على انجاز جميع الاعمال الخاصة بتهيئة مقبرة منطقة حكما الجديدة التي تم استحداثها اخيرا .

وبحسب مدير المنطقة عضو المجلس البلدي ابراهيم بني هاني، فان المقبرة استحدثت في اعقاب اغلاق المقبرة القديمة بحيث تم استملاك 30 دونما لهذه الغاية وتنظيمها بما يلبي احتياجات المنطقة .

وقال انه روعي انجاز بعض الاعمال الخدمية كالمظلات والمرافق الصحية وتعبيد الممرات داخل المقبرة وتشجيرها باشراف مختصين زراعيين، لافتا الى ان جميع الاعمال ستنجز قريبا لتضع حدا لمعاناة المواطنين جراء عدم وجود مساحات في المقبرة القديمة .

–(بترا)