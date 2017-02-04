facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

اربد: مقبرة جديدة مساحتها 30 دونما في منطقة حكما

السبت ٤\٠٢\٢٠١٧

007

الاصلاح نيوز –

شارفت بلدية اربد الكبرى على انجاز جميع الاعمال الخاصة بتهيئة مقبرة منطقة حكما الجديدة التي تم استحداثها اخيرا .

وبحسب مدير المنطقة عضو المجلس البلدي ابراهيم بني هاني، فان المقبرة استحدثت في اعقاب اغلاق المقبرة القديمة بحيث تم استملاك 30 دونما لهذه الغاية وتنظيمها بما يلبي احتياجات المنطقة .

وقال انه روعي انجاز بعض الاعمال الخدمية كالمظلات والمرافق الصحية وتعبيد الممرات داخل المقبرة وتشجيرها باشراف مختصين زراعيين، لافتا الى ان جميع الاعمال ستنجز قريبا لتضع حدا لمعاناة المواطنين جراء عدم وجود مساحات في المقبرة القديمة .

–(بترا)

أضف تعليقك

﻿