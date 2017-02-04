إبراهيم الروابدة مديراً تنفيذياً لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز

الاصلاح نيوز –

قرر سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، تعيين الأستاذ الدكتور إبراهيم علي الروابدة مديراً تنفيذياً لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز، اعتباراً من الأول من شباط الحالي.

والدكتور الروابدة من مواليد عام 1966، ويحمل شهادتي الدكتوراة والماجستير بالهندسة الصناعية من جامعة كليفلاند أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية، وشهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأردنية.

ويشغل الروابدة منصب بروفيسور تخصص الهندسة الصناعية في الجامعة الأردنية منذ عام 2012، وعمل كمستشار للتميز المؤسسي في هيئة كهرباء ومياه دبي (2014-2016)، ومديرا تنفيذياً لغرفة صناعة عمان (2008-2010) والمعهد الأوروبي الأردني لتطوير الأعمال (2005-2006)، ومديرا لبرنامج دكتور لكل مصنع (2003-2007)، ورئيساً للجمعية الأردنية للجودة (2012-2013)، ومديراً لمركز الاستشارات/ الجامعة الأردنية (2003-2005).

وارتبط عمل الدكتور الروابدة بالعديد من البرامج والنشاطات المتعلقة بإدارة الجودة الشاملة ونماذج وجوائز التميز العربية حيث عمل كمقيم رئيسي وعضو لجان تحكيم للعديد من الجوائز العربية، وأنجز ما يزيد عن (23) من الأبحاث العلمية والدراسات المنشورة في المجلات العلمية العالمية المحكمة في مجال إدارة التميّز.