جندي فرنسي يحبط محاولة لاقتحام متحف اللوفر

الاصلاح نيوز

أطلق جندي فرنسي الرصاص على شخص هاجمه بسكين وحاول طعنه قرب متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية، يوم الجمعة 3 فبراير/شباط.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية على صفحتها في “تويتر”، أن حدثا أمنيا خطيرا وقع في المنطقة، وأن قوات الشرطة تدخلت وأطلقت عملية أمنية في محيط متحف اللوفر.

وقد نشر شهود عيان كانوا يتجولون في المكان لحظة وقوع الهجوم، صورة للمهاجم بعد أن أُصيب وسقط على الأرض.

وقال قائد الشرطة الفرنسية إن المهاجم أصيب بخمس رصاصات وإن إصابته خطيرة. وأوضح المتحدث أن المهاجم تحرك بشكل منفرد، مشيرا إلى اعتقال شخص ثان بسبب سلوكه المريب.

هذا وقد قال رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، إنه “من الواضح” أن الهجوم الذي استهدف جنديا أمام متحف اللوفر إرهابي.

وتحدثت وسائل إعلام فرنسية عن أن الشرطة اشتبهت بحقيبة كانت بحوزة المهاجم، وتبين بعد تفتيشها أنه لم يكن لديه أي متفجرات.

المصدر: وكالات