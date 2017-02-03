الطاقة والمعادن تؤكد عدم زيادة التعرفة الكهربائية

الاصلاح نيوز

اكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن انه لم يتم زيادة التعرفة الكهربائية على اي قطاع او مستهلك كما اكدت أن شركات توزيع الكهرباء في المملكة لا تقوم بتحميل فواتير المستهلكين نسب الفاقد بأي شكل من الأشكال كون هذه الممارسة تعتبر خرقاً للقانون ولا تتهاون الهيئة فيها.

وتاليا نص البيان:

وشددت الهيئة على انه لم يتم زيادة التعرفة الكهربائية على أي قطاع او مستهلك كما يشاع من البعض وان أي زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية عند بعض المشتركين مردها زيادة استهلاكهم للطاقة الكهربائية على اعتبار ان مقدار الزيادة في الاستهلاك يطبق عليه تعرفة الشرائح العليا مما يؤدي الى زيادة مقدار قيمة الفاتورة العائدة لهم.

وبينت الهيئة ان هذه الحالات تظهر خلال فصل الشتاء من كل عام بسبب استخدام وسائل التدفئة التي تعمل على الطاقة الكهربائية حيث ترتفع الاحمال القصوى خلال فصل الشتاء الى ما يزيد عن 3000 ميجا واط وقد وصل الحمل الأقصى الكهربائي المسائي يوم أمس الى 3220 ميجا واط والصباحي 3020 ميجا واط في حين ان الاحمال الكهربائية في الأشهر الأخرى لا تتجاوز 2700 ميجا واط، باستثناء الاحمال الكهربائية التي ترتفع أيضا خلال شهري تموز واب من كل عام نتيجة استخدام المكيفات للتبريد وكما هو مبين في الرسم البياني ادناه،

وأكدت الهيئة على أن شركات التوزيع الثلاث العاملة في المملكة لا تقوم بتحميل فواتير المستهلكين نسب الفاقد بأي شكل من الأشكال كون هذه الممارسة تعتبر خرقاً للقانون ولا تتهاون الهيئة فيها.

وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين الى استخدام وسائل التدفئة التي تعمل على المشتقات النفطية ذات الكلفة الأقل مقارنه باستخدام الطاقة الكهربائية لتجنب تحمل مبالغ اضافيه ناجمه عن التدفئة باستخدام الطاقة الكهربائية وفي حال الرغبة بالاستمرار بالتدفئة على الكهرباء ان يتم مراعاة الترشيد في استخدامها قدر الامكان، ويشار في هذا السياق أن بإمكان المواطنين الاسترشاد بقيم فواتيرهم وحسب ما هو مبين في الجدول يضاف عليها :

– فلس الريف وتكون متغيرة حسب الاستهلاك (وبواقع 1 فلس / كيلو واط ساعة في الشهر).

– رسوم النفايات حسب التشريعات النافذة وحسب التصنيفات الخاصة بهذه البلديات.

– رسوم التلفزيون وبواقع دينار أردني واحد عن كل فاتورة.

كما ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على استعداد لتلقي شكوى أي مواطن بهذا الشأن للتحقق منها بما يخدم المصلحة العامة.