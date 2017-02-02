جلسة تشاورية تبحث محاور استراتيجية السياحة لمحافظة اربد

الاصلاح نيوز –

تدارس المجلس التنفيذي لمحافظة اربد وهيئات مجتمع مدني محاور تطوير الاsتراتيجية الوطنية للسياحة في المحافظة في الجلسة التشاورية التي عقدت امس بدار المحافظ برئاسة نائب محافظ اربد ومتصرف لواء القصبة عاطف العبادي.

وعرضت مديرية سياحة اربد الدكتورة مشاعل الخصاونة لابرز محاور الاستراتيجية المتعلقة بتطوير كافة مكونات المنتج السياحي في المحافظة للاعوام 2017- 2020.

واشارت الخصاونة الى الميزات التنافسية لمحافظة اربد المتمثلة بالموارد البشرية والمناخ والامن السياحي والسهول والكهوف وتنافسية الاسعار وتعدد وتنوع الاكلات الشعبية واحتواء المحافظة على جميع عناصر السياحة بما يجعلها سياحة مستدامة في فصل الشتاء والصيف.

ولفتت الى ان الاستراتيجية تضمنت تطوير المنمتج السياحي الديني والعلاجي والزراعي والاثري والتراثي والطبيعي والبيئي والثقافي بما تضمه من موارد لهذه الانواع من السياحة المستدامة كالحمة الاردنية وحمة ابو ذابلة والعلاجات الطبيعية والمستشفيات والمراكز المتخصصة اضافة الى مواقع دينية ككهف السيد المسيح وكنيسة بيت ايدس واضرحة ومقاقات الصحابة ومقابر ومعابد ام قيس والكنائس والمساجد القديمة.

وقالت ان المواقع التراثية والاثرية تمثل تنوعا وتعددا كبيرا على مستوى المحافظة بما يجعله تشكل نقاط جذيب سياحي كام قيس وبيت راس وطبقة فحل وتل الحصن والبركة الرومانية وسوق اربد وقويلبة وموقع معركة اليرموك اضافة الى الابنية التراثية كتل الناطور وطاحونة عودة وصمد وشطنا وبيت عرار والنابلسي والقريةالعثمانية وبيت علي خلقي الشضرايري وبيت جمعة ومتحف دار السرايا وغيرها الكثير.

واشارت الى ان الاستراتيجية تضمنت اهمية تطوير السياحة البيئية والطبيعية باستثمار الاماكن المؤهلة لذلك كوادي كفرسوم ومغارة برقش ووادي علعال والعشة والشعلة الى جانب توفر الاشجار المعمرة والتنوع الحيواني والنباتي فيها وتوفر الحرف اليدوية والاكلات الشعبية والمتنزهات والحدائق العامة الى جانب تواجد مناطق متعددة لسياحة المغامرة.

ودعا المشاركون في الجلسة الى اضافة بعض المناطق لمحاور اللاستراتيجية كالغابات الموجودة في لواء الوسطية والمقومات السياحية في لواء المزار الشمالي كعراق ابو اطبل والرقبة والجيزة ودعم الحرف اليدوية التي يتميز بها كل لواء من الوية المحافظة التسعة.