بائعة الورد : محبة العرب شرف كبير لي..! صور

الاصلاح نيوز /
في إحدى المقابلات مع النجمة التركيّة توبا بويوكوستن، المعروفة بلميس في مسلسل بائعة الورد، كشفت الممثلة أنّها لم تكن تتوقّع أن تصل شهرتها إلى الدول العربيّة.
وقالت توبا إن محبّة الجمهور العربي شرف كبيرٌ لها. ورغم أنّها تجد اللغة العربيّة صعبة، إلا أنّها تجيد النطق ببعض الكلمات والعبارات القصيرة.
كما تحدّثت الجميلة عن علاقتها بزميلها الممثل جانسيل ألتشين الذي أدى دور مراد في بائعة الورد وقالت إنهما صديقان حميمان وتجمعهما كاريزما قويّة على الشاشة كانت السبب الأساسي في نجاح دوريُهما في المسلسل.
وعن زواجها المفاجئ والسرّي من أونور صايلاك، نفت توبا أنّ يكون زفافهما سريّاً، بل وصفته بالخاص والعائلي جدّاً كأي رجل وإمرأة يتزوّجان، حيث اقتصر على 20 شخصاً من المقرّبين جدّاً.
يذكر أنّ توبا بويوكوستن اقتربت من موعد ولادتها لتوأميها الفتاتين في فبراير، وطلبت التبرّع لإحدى الجمعيّات بدلاً من إرسال الهدايا إلى منزلها.
التعليقات
I love you tuba
lvvi pg,,,,,,,,,,,io
مرررررررررررررررره حلوه لميس
انا بحب لميس ومراد
انا احب الممثلة لميس المعرفة باسم توبا في تركيا و جميع الدول العربية تحب لميس وتتابع مسلسلاتها اول بأول واحب ايضا الممثل التركي جانسيل المعروف باسم مراد في الدول العربية واقول لهما لقد حققتما نجاحا كبيرا في الوطن العربي واقول للميس مبرووووووووووووووك ع توأمك كتييييييير حلويييييييين يتربى في عزك و دلالك واقول رأي ان لميس و مراد لابقين لبعض
بموووووووووت بلميس و مراد
انا احب لميس مممممموت
بحبكووووووووون لميس و مراد عنجد كيوووووووووووووووووت مراد
وانا بموت فيها
وانا كمممممممممممممممممممممممممممممممممان
انا من المعجبين بلفنانه التركيه توبا والتي تعرف حاليا
انا كتير كتير كتيييييييييير معجبه بالفنانه توبا وبمووووووووت بحبها وياريت ربي يوفقها ونشوف لها عمل جديد مع زوجها وبناتها
انا بحب كتير الممثلة المعروفة باسم توبا او كمان بتابع كل مسسلسلاتها و المسلسل الدي اعجبني بائعة الورد لميس كنت كتير حلوة مع مراد او مبروووووك التوامان كتير حلوين
i love you tuba
انا احبكم هواي هواي اتمنئ ان تنتجو مسلسل جديد معا
عن جد انا بعشقكم كتير لميس ومراد وبتمنى تعرضوا جزء ثاني من مسلسل بائعة الورد!
بتمنى تعرضوا جزء ثاني لمسلسل بائعة الورد