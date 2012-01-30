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بائعة الورد : محبة العرب شرف كبير لي..! صور

الاثنين ٣٠\٠١\٢٠١٢

الاصلاح نيوز /

في إحدى المقابلات مع النجمة التركيّة توبا بويوكوستن، المعروفة بلميس في مسلسل بائعة الورد، كشفت الممثلة أنّها لم تكن تتوقّع أن تصل شهرتها إلى الدول العربيّة.

وقالت توبا إن محبّة الجمهور العربي شرف كبيرٌ لها. ورغم أنّها تجد اللغة العربيّة صعبة، إلا أنّها تجيد النطق ببعض الكلمات والعبارات القصيرة.

كما تحدّثت الجميلة عن علاقتها بزميلها الممثل جانسيل ألتشين الذي أدى دور مراد في بائعة الورد وقالت إنهما صديقان حميمان وتجمعهما كاريزما قويّة على الشاشة كانت السبب الأساسي في نجاح دوريُهما في المسلسل.

وعن زواجها المفاجئ والسرّي من أونور صايلاك، نفت توبا أنّ يكون زفافهما سريّاً، بل وصفته بالخاص والعائلي جدّاً كأي رجل وإمرأة يتزوّجان، حيث اقتصر على 20 شخصاً من المقرّبين جدّاً.

يذكر أنّ توبا بويوكوستن اقتربت من موعد ولادتها لتوأميها الفتاتين في فبراير، وطلبت التبرّع لإحدى الجمعيّات بدلاً من إرسال الهدايا إلى منزلها.

توبا بويوكوستن: محبة العرب شرف كبير لي

زواج لميس ومراد زواج مراد ولميس مسلسل بائعه الورد

زواج لميس ومراد زواج مراد ولميس مسلسل بائعه الورد

زواج لميس ومراد زواج مراد ولميس مسلسل بائعه الورد

صور مسلسل بائعة الورد صور المسلسل الجديد بائعة الورد

صور مسلسل بائعة الورد صور المسلسل الجديد بائعة الورد

صور مسلسل بائعة الورد صور المسلسل الجديد بائعة الورد

صور مسلسل بائعة الورد صور المسلسل الجديد بائعة الورد

صور لميس بطلة مسلسل بائعة الورد صور لميس 2012 صور جديدة للفنانة التركية لميس

تصاميم للميس ومراد

تصاميم للميس ومراد

التعليقات

الاثنين ٣٠\٠١\٢٠١٢Manar

I love you tuba

الاثنين ٣٠\٠١\٢٠١٢Anonymous

lvvi pg,,,,,,,,,,,io

الاثنين ٣٠\٠١\٢٠١٢Anonymous

مرررررررررررررررره حلوه لميس

الأربعاء ١\٠٢\٢٠١٢dodo

انا بحب لميس ومراد

الأربعاء ١\٠٢\٢٠١٢ريهام من غزة

انا احب الممثلة لميس المعرفة باسم توبا في تركيا و جميع الدول العربية تحب لميس وتتابع مسلسلاتها اول بأول واحب ايضا الممثل التركي جانسيل المعروف باسم مراد في الدول العربية واقول لهما لقد حققتما نجاحا كبيرا في الوطن العربي واقول للميس مبرووووووووووووووك ع توأمك كتييييييير حلويييييييين يتربى في عزك و دلالك واقول رأي ان لميس و مراد لابقين لبعض

الأربعاء ١\٠٢\٢٠١٢ريهام من غزة

بموووووووووت بلميس و مراد

الأربعاء ١\٠٢\٢٠١٢لميس

انا احب لميس مممممموت

الخميس ٢\٠٢\٢٠١٢sho sho

بحبكووووووووون لميس و مراد عنجد كيوووووووووووووووووت مراد

الأحد ٥\٠٢\٢٠١٢منال

وانا بموت فيها

الأحد ٥\٠٢\٢٠١٢منال

وانا كمممممممممممممممممممممممممممممممممان

الثلاثاء ٧\٠٢\٢٠١٢HADEEL

انا من المعجبين بلفنانه التركيه توبا والتي تعرف حاليا

الثلاثاء ١٤\٠٢\٢٠١٢Dodo

انا كتير كتير كتيييييييييير معجبه بالفنانه توبا وبمووووووووت بحبها وياريت ربي يوفقها ونشوف لها عمل جديد مع زوجها وبناتها

الخميس ١٦\٠٢\٢٠١٢نفيسة بنسارية

انا بحب كتير الممثلة المعروفة باسم توبا او كمان بتابع كل مسسلسلاتها و المسلسل الدي اعجبني بائعة الورد لميس كنت كتير حلوة مع مراد او مبروووووك التوامان كتير حلوين

الجمعة ٢٤\٠٢\٢٠١٢narimane

i love you tuba

الخميس ١٩\٠٣\٢٠١٥Anonymous

انا احبكم هواي هواي اتمنئ ان تنتجو مسلسل جديد معا

السبت ٢٤\١٢\٢٠١٦Anonymous

عن جد انا بعشقكم كتير لميس ومراد وبتمنى تعرضوا جزء ثاني من مسلسل بائعة الورد!

السبت ٢٤\١٢\٢٠١٦حوازم

بتمنى تعرضوا جزء ثاني لمسلسل بائعة الورد

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