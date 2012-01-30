بائعة الورد : محبة العرب شرف كبير لي..! صور

الاصلاح نيوز /

في إحدى المقابلات مع النجمة التركيّة توبا بويوكوستن، المعروفة بلميس في مسلسل بائعة الورد، كشفت الممثلة أنّها لم تكن تتوقّع أن تصل شهرتها إلى الدول العربيّة.

وقالت توبا إن محبّة الجمهور العربي شرف كبيرٌ لها. ورغم أنّها تجد اللغة العربيّة صعبة، إلا أنّها تجيد النطق ببعض الكلمات والعبارات القصيرة.

كما تحدّثت الجميلة عن علاقتها بزميلها الممثل جانسيل ألتشين الذي أدى دور مراد في بائعة الورد وقالت إنهما صديقان حميمان وتجمعهما كاريزما قويّة على الشاشة كانت السبب الأساسي في نجاح دوريُهما في المسلسل.

وعن زواجها المفاجئ والسرّي من أونور صايلاك، نفت توبا أنّ يكون زفافهما سريّاً، بل وصفته بالخاص والعائلي جدّاً كأي رجل وإمرأة يتزوّجان، حيث اقتصر على 20 شخصاً من المقرّبين جدّاً.

يذكر أنّ توبا بويوكوستن اقتربت من موعد ولادتها لتوأميها الفتاتين في فبراير، وطلبت التبرّع لإحدى الجمعيّات بدلاً من إرسال الهدايا إلى منزلها.