الضمان تدعو المتقاعدين التواصل معها للتعرّف على حقوقهم

الاصلاح نيوز –

دعا المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمّن عليهم الذين شارفوا على إكمال سن التقاعد (60 للذكر و55 للأنثى) أو الذين تجاوزوا هذه السن ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية أو التقاعدية إلى ضرورة التعرّف على الخيارات المتاحة أمامهم من أجل الاستفادة المُثلى من المنافع والمزايا التي يقدمها قانون الضمان الاجتماعي, من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي أو خلوي من داخل المملكة أو خارجها، أو مراجعة مستشاري خدمة الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة, مضيفاً أن الهدف هو إطلاعهم على حقوقهم التأمينية وشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة والخيارات المتاحة أمامهم من أجل استكمال المدّة التي تؤهّلهم للحصول على الراتب التقاعدي في حال عدم إكمالهم للمدّة المطلوبة.

وبينّ المركز الإعلامي أن المؤسسة أتاحت للمؤمّن عليه أيضاً عدداً من الخيارات الإلكترونية للاستعلام عن فترات اشتراكه ورواتبه المشمول عليها بالضمان, وذلك من خلال التسجيل بموقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) والدخول على زاوية الخدمات الإلكترونية, أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني).

وأشار المركز إلى أن المؤمّن عليه الذي أكمل سن تقاعد الشيخوخة واستوفى مدّة اشتراك في الضمان بحد أدنى خمسة عشر عاماً (180 اشتراكاً) منها (84) اشتراكاً فعلياً أمامه خياران, ويتمثّل الخيار الأول بإيقاف اشتراكه في الضمان دون اشتراط إنهاء خدماته, وذلك لغايات تخصيص راتب تقاعد شيخوخة له اعتباراً من بداية الشهر الذي أكمل فيه سن الشيخوخة، أما الخيار الثاني فهو الاستمرار بالاشتراك لما بعد هذه السن ولغاية سـن (65) للذكـر و(60) للأنثى بحد أقصى بهدف زيادة راتبه التقاعدي من خلال المنشأة التي يعمل أو التحق بالعمل فيها بعد إكماله السن (60 للذكر, 55 للأنثى)، شريطة أن يزوّد مؤسسة الضمان بكتاب موجَّه من جهة عمله خلال ستة أشهر من تاريخ إكمال السن يتضمن موافقتها على الاستمرار في شموله بالضمان أو أن يتقدم بطلب الاشتراك بصفة اختيارية.

وأضاف المركز أنه بالنسبة للمؤمن عليه الذي سيكمل سن تقاعد الشيخوخة دون أن يستكمل مدة خمس عشرة سنة؛ أي (180) اشتراكاً عند إكماله هذه السن فأمامه عدّة خيارات لإكمال هذه المدّة، ويتمثل الخيار الأول بالاستمرار في شموله بالضمان من خلال المنشأة التي استمر أو التحق للعمل فيها بعد إكماله لسن التقاعد، وذلك حتى إكماله المدّة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، وفي هذه الحالة تعتبر المنشأة التي يعمل لديها ملزمة بشموله بالضمان حتى إكماله المدّة اللازمة للتقاعد، أما الخيار الثاني المتاح أمامه فهو الانتساب بصفة اختيارية لحين إكمال المدّة اللازمة للتقاعد شريطة إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة كان يعمل فيها، والخيار الثالث المتاح أمامه هو التقدم بطلب إضافة مدد الاشتراكات (الشراء) عند إكماله سن الشيخوخة بهدف استكمال المدّة القانونية المؤهّلة لاستحقاق راتب التقاعد مع إرفاقه كتاب انتهاء الخدمة.

وقال المركز الإعلامي إن الخيار الأخير الذي لاتحبّذه مؤسسة الضمان الاجتماعي بالنسبة للمشتركين الأردنيين هو التقدم بطلب صرف تعويض الدفعة الواحدة إذا لم يكن المؤمن عليه راغباً في إضافة مدد الاشتراكات أو متابعة الاشتراك لغايات استحقاق راتب تقاعدي, لأنه يُفقده فرصة الحصول على راتب تقاعدي كريم.