الفوسفات تنهي اضراب عاملي الميناء والمتعطلين

الاصلاح نيوز –

أنهت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، اضرابا غير قانوني من مجموعة من العاملين مع مقاول معتمد في ميناء الفوسفات، تجمعوا أمام مكاتب الشركة الرئيسة في عمان، بالوعد بتثبيتهم في الميناء في حال قررت تشغيله مستقبلا بطريقة ذاتيه اعتمادا على كوادر الشركة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عامر المجالي، في بيان أصدرته الشركة اليوم السبت، أن هذا التوجه جاء استجابة لمطالب العاملين مع المقاول الذي يورد خدماته لتشغيل ميناء الفوسفات في العقبة، واحتراما للخبرات المتراكمة لدى هؤلاء العاملين الذين يشغلون واحدا من أحدث الموانئ المخصصة لنقل الفوسفات على مستوى العالم، والذي يتمتع بمواصفات عالية خصوصا من ناحية المحافظة على سلامة البيئة وتقليل انبعاث الغبار إلى درجة الصفر تقريبا.

وقال إن ما أجل تنفيذ دراسة هذا التوجه هو انخفاض أسعار الأسمدة وخام الفوسفات، التي تمر حاليا بدورة هي بأقل مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، ولتزامنه مع هيكلة الشركة للوظائف المتوفرة فيها للوصول إلى كادر أكثر كفاءة وفعالية ويتناسب مع الاحتياجات الواقعية للعمل.

وأضاف أنه وبعد أن تلمس الشركة تحسنا في مستوى أسعار مواد الأسمدة والفوسفات الخام فإنها ستعمل على دراسة تشغيل الميناء بكوادرها الذاتية دون الاعتماد على مصدر خارجي، وستتوفر حينها فرصة تثبيت العاملين مع المتعهد الخارجي الحاليين للعمل على كادر الشركة بعد تقيمهم وظيفيا وفنيا.

وكانت شركة الفوسفات قد أكدت أنها تحترم حقوق العاملين لديها وتحرص على راحتهم، لا سيما وأنهم يشكلون عماد الانتاج في الشركة، وهم الذين يحافظون على مواصلة الانجاز.

وقالت الشركة إنها في سياسة التوظيف التي تتبعها تراعي مصلحة العمل والحاجة الفعلية للفنيين بمواقع العمل والانتاج، وإن عملية التعيين تتم وفق أسس وإجراءات شفافة يحرص على التقيد بها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يتم تعبئة الشواغر بالتوافق مع احتياجات العمل واستراتيجية الموارد البشرية المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالمعتصمين من أبناء محافظة معان، قال المهندس المجالي أنه تم التأكيد للمتعطلين عن العمل بأنه سيتم إعطاء الأولوية في التعيين عند توفر الشواغر والإعلان عن تعبئتها لأبناء معان وحسب مؤهلات كل منهم.