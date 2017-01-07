كشف ملابسات مقتل مواطن في معان

الاصلاح نيوز –

قالت ادارة الاعلام الأمني في مديرية الامن العام انه وخلال ساعات ، كشف البحث الجنائي ومديرية شرطة محافظة معان ملابسات مقتل احد المواطنين ويلقون القبض على الفاعل ويضبطون سلاح الجريمة .

وفي التفاصيل وبحسب بيان ادارة الاعلام الأمني والذي وصل مصادر نسخة منه فان بلاغا ورد لغرفة العمليات الرئيسية في مديرية شرطة محافطة معان بعد عصر امس بتعرض احد المواطنين اثناء وجوده برفقة عائلته على طريق ايل لاطلاق عيار نارية من قبل مجهول مما ادى الى وفاته , حيث تحركت فور تلقي البلاغ مجموعات المركز الامني المختص والبحث الجنائي والمختبر الجنائي للمكان تبين بان المغدور تعرض لعدة عيارت نارية توفي على اثرها وجرى استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام وباشر فريق تحقيقي خاص التحقيق في القضية لكشف ملابساتها والقبض على مرتكبها .

واضافت ادارة الاعلام الامني ان فريق التحقيق ومن خلال ما تم جمعه من مسرح الجريمة وتتبع اوصاف الشخص الذي اطلق النار ومركبته بحسب ذوي المغدور الذين كانوا برفقته والذين اكدوا كذلك انهم واثناء جلوسهم بالقرب من احدى الطرق لجمع الاحطاب حضر اليهم احد الاشخاص وتكلم مع المغدور وغادر وعاد بعد فترة وجيزة وقام باطلاق عدة عيارات نارية عليه وترك المكان , وقع اشتباههم على احد الاشخاص ممن تنطبق عليه تلك المواصفات ويقطن على مقربة من مكان وقوع الجريمة وجرى ضبطه ومباشرة التحقيق معه.

وتابعت ادارة الاعلام الامني انه بالتوسع بالتحقيق مع المشتبه به اعترف بقيامه باطلاق عيارات نارية على المغدور اثناء وجوده على مقربة من منزله برفقة ذويه وانه لا يعرفه من قبل ولا يعرف هويته , وجرى كذلك ضبط سلاح اتوماتيكي استخدمه بالجريمة وتم اخذ عينات دم منه وارسالها للمختبر الجنائي من اجل فحصها للتأكد من فيما اذ كانت تحوي اية مواد مخدرة وما زال التحقيق جار في القضية .