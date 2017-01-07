105 حوادث مختلفة خلال الـ (24 )ساعة الماضية

الاصلاح نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (105) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (82) إصابة ووفاة شخص .

في حين تم التعامل مع (448) حالة مرضية مختلفة .

وذكرت مصادر إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية وهي كالتالي:

وفاة عامل اثر سقوط صخرة عليه في محافظة العاصمة

تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث سقوط صخرة على احد العمال داخل معمل لقص الحجر في منطقة الحزام الدائري الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور نتيجة إصابته بكسور وجروح بالغة بالجسم ، حيث قامت مجموعات الدفاع المدني بتحرير المتوفى باستخدام معدات الإنقاذ المتخصصة وإخلائه إلى مستشفى البشير الحكومي .

إصابة (5) أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة العاصمة

أصيب (5) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الياسمين ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى لوز ميلا ومستشفى الحياة ، وحالتهم العامة متوسطة