غرناطة يفصل بين ريال مدريد ورقم برشلونة.. ويوفنتوس جاهز لانطلاقة العام الجديد

الاصلاح نيوز –

يعاود الدوري الاسباني لكرة القدم نشاطه بعد انتهاء عطلة الميلاد ورأس السنة، فيسعى ريال مدريد المتصدر الى معادلة رقم غريمه برشلونة لجهة عدد المباريات التي خاضها من دون خسارة، عندما يستضيف غرناطة اليوم في المرحلة السابعة عشرة.

ويحمل برشلونة العدد القياسي للمباريات المتتالية دون خسارة في كل المسابقات (39)، بينما حقق ريال فوزه الـ 38 تواليا الاربعاء الماضي بسهولة على اشبيليا 3-0 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة كأس اسبانيا.

ويبدو الفوز في متناول النادي الملكي المتصدر، خلافا لغريمه الكاتالوني حامل اللقب، والذي يتخلف عنه بفارق ثلاث نقاط. ويحل برشلونة، الثاني، ضيفا على فياريال الرابع الاحد في مباراة صعبة.

وسيكون ريال، ولديه مباراة مؤجلة، مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا على غرناطة الذي لم يسبق له ان اسقطه في ملعبه «سانتياجو برنابيو»، لاسيما في ظل المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد تتويجهم بكأس العالم للاندية في كانون الاول.

وكانت هذه الكأس الثالثة للنادي منذ تسلم الفرنسي زين الدين زيدان قيادة جهازه الفني، في الرابع من كانون الثاني 2015.

ورأى زيدان ان الفوز في بداية السنة «مهم جدا».

اضاف «الان علينا مواصلة مشوارنا على هذه الوتيرة. ندرك بان المشوار سيكون طويلا وقاسيا وصعبا».

وتعليقا على امكان معادلة رقم برشلونة، قال «مقاربتنا هي ان نتحضر بشكل جيد لكل المباريات من اجل ان نضع عامل الحظ الى جانبنا».

وتعود الهزيمة الاخيرة لريال الى السادس من نيسان حين سقط امام فولفسبورج الالماني 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو يأمل معادلة الرقم الذي حققه برشلونة في موسم 2015-2016، علما ان الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري فقط يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 نيسان 1979 و11 ايار 1980).

ويعاني النادي اصابات في صفوفه أبرزها للويلزي جاريث بايل الغائب منذ تشرين الثاني وقدرت مدة ابتعاده باربعة اشهر، والمدافعين سيرخيو راموس والبرتغالي بيبي اللذين لم تحدد مدة غيابهما. كما يغيب لاعبا خط الوسط لوكاس فاسكيز والكرواتي ماتيو كوفاسيتش اللذين اصيبا خلال كأس العالم للاندية الشهر الماضي.

وعلى ملعب «ال مادريجال»، يأمل برشلونة في ان يبدأ السنة الجديدة من حيث انهى العام الماضي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا. الا ان المهمة لن تكون سهلة بالنسبة للاعبي المدرب لويس انريكي، الذين يحلون ضيوفا على على فياريال الرابع، بفارق 5 نقاط عن برشلونة.

ويأمل المدرب الاسباني في ان يبدأ لاعبوه السنة بزخم بعد الراحة التي نالوها خلال عطلة الاعياد، لاسيما ثلاثي الهجوم الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والاوروجواياني لويس سواريز.

واكد انريكي الاربعاء الماضي جهوزية اللاعبين الثلاثة على رغم فترة الراحة التي نالوا، والتي كانت اطول من زملائهم الآخرين. وغاب ميسي وسواريز ونيمار عن مباراة 21 كانون الاول ضد هيركوليس (7-0) في اياب الدور الرابع من كأس اسبانيا، وعادوا الى التمارين الاثنين، اي بعد ثلاثة ايام من عودة زملائهم.

ويأمل النادي الكاتالوني في استغلال المعنويات المهزوزة لفياريال الذي اقترب من توديع الكأس بعد خسارته الاربعاء في ذهاب ثمن النهائي 1-3 امام مضيفه ريال سوسييداد، خامس الدوري بفارق الاهداف، والذي يخوض مباراة قوية السبت على ارضه ضد اشبيلية الثالث. وافتتحت المرحلة امس الجمعة بلقاء اسبانيول وديبورتيفو لا كورونيا، على ان يلعب اليوم اتلتيكو مدريد السادس مع مضيفه ايبار، وسلتا فيجو مع ملقة. وتستكمل الاحد بلقاءات اتلتيك بلباو مع الافيس، وريال بيتيس مع ليجانيس، ولاس بالماس مع سبورتينج خيخون.

وتقام المباراة الاخيرة الاثنين بين اوساسونا وفالنسيا.

إيطاليا

تعود عجلة الدوري الايطالي لكرة القدم الى الدوران بعد توقف اسبوعين، ويسعى يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر الى متابعة سلسلة انتصاراته عندما يستقبل بولونيا الخامس عشر غدا الاحد في ختام المرحلة التاسعة عشرة.

ويبحث لاعبو «السيدة العجوز» عن تعويض خسارتهم امام ميلان في الكأس السوبر بركلات الترجيح في الدوحة في 23 كانون الاول، علما بان مباراتهم مع كروتوني ارجئت الى الثامن من شباط المقبل افساحا في المجال لخوض مباراتهم الخارجية. ويتصدر فريق المدرب ماسيميليانو اليجري الترتيب بفارق 4 نقاط عن روما الثاني الذي لعب مباراة اكثر، ويسعى تاليا الى تحقيق فارق كبير مطلع سنة 2017 يضعه على السكة الصحيحة لاحراز لقبه السادس تواليا في «سيري أ».

واكد مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني ان فريقه «جاهز بقوة» لانطلاقة السنة الجديدة، قائلا «كنا نرد دوما بعد تعرضنا لاية خسارة، وآمل بعد سقوطنا امام ميلان في الكأس السوبر، والذي كان مؤلما جدا، في ان نعود جاهزين الى المنافسات».

في المقابل، يحل روما الثاني على جنوى الثاني عشر الذي خسر اخر مباراتين. وتبدو نتائج روما متقلبة اذ خسر مرتين في اخر خمس مباريات، لكن يشفع له تعادله مرتين فقط في 18 مباراة، ما ابقى باب المنافسة مفتوحا مع يوفنتوس.

وسيكون المدرب لوتشانو سباليتي محروما من نجم وسطه الهجومي المصري محمد صلاح الذي التحق بمنتخب بلاده لخوض كأس الامم الافريقية التي تنطلق في الغابون في 14 كانون الثاني.

كما يعاني المدافع اليوناني كوستاس مانولاس والبلجيكي توماس فرمايلن اصابات عضلية.

وعلى رغم ان جنوى يحتل المركز الثاني عشر، الا انه تغلب على يوفنتوس وميلان وتعادل مع نابولي على ملعبه «لويجي فيراريس».

وسيكون نابولي الثالث بفارق 3 نقاط عن روما، في موقع يتيح له اللحاق بفريق العاصمة عندما يخوض مباراة مبكرة اليوم امام ضيفه سمبدوريا الثالث عشر والذي لم يفز في اخر ثلاث مباريات.

وفي ظل غياب مهاجمه البولندي اركاديوش ميليك، بديل الارجنتيني جونزالو هيجواين المنتقل الى يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، يعول نابولي على البلجيكي الدولي دريس مرتنس الذي ابلى بلاء حسنا في غياب زميله الهداف.

واصبح مرتنس في كانون الاول اول لاعب منذ موسم 1994-1995 يسجل ثلاثيتين «هاتريك» في مباراتين تواليا في الدوري، رافعا رصيده الى 11 هدفا، بفارق 3 اهداف عن متصدر ترتيب الهدافين الارجنتيني ماورو ايكاردي قائد انتر. ويخوض لاتسيو الرابع بفارق نقطة عن نابولي مباراة سهلة ضد ضيفه كروتوني، فيما يستضيف ميلان الخامس والذي يملك مباراة مؤجلة، كالياري الرابع عشر على ملعب «سان سيرو».

وفي باقي المباريات، يلعب اليوم امبولي مع باليرمو، وغدا اودينيزي مع انتر، وكييفو مع اتالانتا، وبيسكارا مع فيورنتينا وساسوولو مع تورينو.