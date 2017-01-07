الاصلاح نيوز –

دخلت أمس المعطيات الساخنة على أجواء الأسبوع العاشر من دوري «المناصير» للمحترفين لكرة القدم وفقاً للصراع المستمر.

وفي النتائج المثيرة أزعج منشية بني حسن صدارة الجزيرة عندما سجل في مرماه ثلاثية دون رد على ستاد عمان حرك بها الرصيد ليصبح (19)، فيما بقي الخاسر بالقمة (22)، وأثقل الوحدات شباك ضيفه الصريح 4-0 على ستاد الملك عبدالله الثاني ليواصل اشهار سلاح المطاردة ويصل إلى النقطة (21) تاركاً الصريح في طابق المؤخرة برصيد (8)، ونجح الرمثا في العودة من الكرك بالفوز الهام على ذات راس بالهدف الوحيد والثمين على ستاد الأمير فيصل بالكرك ليرفع الغلة (14) ويؤزم موقف صاحب الضيافة (3).

ويختتم اليوم الأسبوع، حيث يلتقي عند الثالثة عصراً الفيصلي (18) والبقعة (3) على ستاد عمان وفي الخامسة والنصف يشهد ستاد الملك عبدالله الثاني لقاء الأهلي (14) وسحاب (7).

الجزيرة (0) منشية بني حسن (3)

ناقوس الخطر

عمان – حسام الخوالدة

دقت الخسارة التي تلقاها الجزيرة أمس على يد منشية بني حسن بثلاثية دون رد، ناقوس الخطر في صفوف النادي الأحمر بعد ان اصبحت صدارته لفرق دوري المناصير مهددة وبات يبتعد بنقطة واحدة فقط عن اقرب مطارديه.

المباراة التي جرت امس على ستاد عمان ضمن الجولة العاشرة ، جاءت سريعة من قبل المنشية الذي سجل خلال شوطي المباراة ورفع رصيده الى 19 نقطة بالمركز الثالث، في المقابل استسلم الجزيرة لقدره وتعرض للخسارة الثانية في الدوري جاءت بعد تعادل في الجولة الماضية امام الرمثا، ورغم ذلك حافظ على صدارة الفرق بنقاطه الـ 22 وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف الوحدات وتنتظره مباراة صعبة في الجولة المقبلة امام الأهلي.

مثل الجزيرة: احمد عبد الستار، مهند خيرالله (نور الروابدة)، يزن العرب، فراس شلباية، عمر المناصرة، عامر ابو هضيب، محمد طنوس، عصام مبيضين(فادي الناطور)، فهد يوسف، صالح الجوهري (عبدالله العطار) ، مارديك مارديكيان.

مثل منشية بني حسن: محمد الشطناوي، عادل هماني، علاء العثامنة، علي ذيابات (محمد السقار)، سلمان عزام، رعد البشير، ياسر، عمر عبيدات(سعد الروسان)، اشرف المساعيد، نهار شديقات، ديمبا(عدي شديفات).

قصة الاهداف

د29: وصلت الكرة نحو عبيدات بعد ان قطعها دفاع الجزيرة، سدد ع الطاير في الشباك .

د+45: سدد المساعيد في الزاوية البعيدة جاءت من مكان صعب وبعد كرة مقطوعة من الدفاع.

د61: مرر ديمبا كرة نموذجية نحو شديفات الذي سدد داخل الشباك.

شريط الفرص

الجزيرة

د11: سدد فهد من خارج الجزاء بين احضان الشطناوي.

د17: خرج الشطناوي عن مرماه وضيق الزاوية على مارديكيان الذي سدد بالخارج.

منشية بني حسن

ث 45: انطلق شديفات بين الدفاع وسدد ابعدها عبد الستار.

د13: وصلت الكرة نحو ديمبا داخل الجزاء وسدد من انفراد بجانب القائم.

42: تألق الشطناوي وابعد راسية مارديكيان بالوقت المناسب.

الرسم التكتيكي

بدأت المباراة بشكل سريع من جانب منشية بني حسن الذي كاد يسجل اسرع الاهداف في شباك الجزيرة بعد ثوان قليلة فقط من انطلاقة المباراة، ولم تتوقف محاولاته اذا كان هو المسيطر على مجريات المباراة في دقائقها الاولى، فيما عمل الجزيرة سريعا على ايقاف اندفاع لاعبي المنشية ونجح من العودة لاجواء اللقاء .

بعد هذه البداية، تقاسم الفريقان السيطرة والاستحواذ وتبادل الهجمات، وتمكن الجزيرة من الضغط على دفاع المنشية، كما اعتمد على الهجمات المرتدة التي خلت من الخطورة، في المقابل لم يستسلم منشية بني حسن وتجرأ لاعبوه على التقدم نحو مرمى عبد الستار ونجحوا من التسجيل في شباكه ، تحسن اداء الجزيرة بعد الهدف الذي دق ناقوس الخطر لدى لاعبيه ومديره الفني فامسك بزمام الامور وانطلق نحو مرمى عبد الستار بهدف التعويض لكن محاولاتهم لم تشكل أي خطورة، وفي ظل مساع الجزيرة بتعديل النتجية تمكن منشية بن حسن من اضافة الهدف الثاني قبل ثوان من اعلان صافرة الشوط الأول.

الشوط الثاني بدأ أكثر هدوءا، واستقر اللعب وسط الميدان مع بعض المحاولات الخجولة من قبل الجزيرة لزيارة الشباك، على الطرف الاخر لم يكتف المنشية بتقدمه وكثف من هجماته لينجح من تسجيل الهدف الثالث، عاد الهدوء ليخيم على اداء الفريقين واستمر حتى نهاية المباراة.

افضل لاعب: محمد الشطناوي (المنشية)

الوحدات (4) الصريح (0)

..صمود محدود

عمان – لؤي العبادي

كان صمود الصريح الدفاعي محدوداً أمام الاندفاع الهجومي للوحدات الذي فاز بالنهاية 4/0 في المباراة التي جمعت الطرفين على ستاد الملك عبدالله الثاني أمس بالاسبوع العاشر من دوري «المناصير» للمحترفين.

انتظر الوحدات كثيراً قبل ان يسجل أهدافه الأربعة التي رفعت رصيده إلى 21 نقطة، فيما الخسارة ابقت الصريح عند 8 نقاط.

مثل الوحدات: عامر شفيع، طارق خطاب، سباستيان، محمد الضميري، أدهم القرشي، أحمد الياس (عامر ذيب)، رجائي عايد، حسن عبد الفتاح، منذر أبو عمارة، بهاء فيصل (صالح راتب)، توريس (ليث بشتاوي).

مثل الصريح: خالد العثامنة، محمود نزاع، محمود أبو الخير، مراد مقابلة، خلدون الخوالدة، فهد جاسر، رضوان الشطناوي (بشار فتح الله)، عبد الرؤوف الروابدة (مروان عبيدات)، محمود البصول، أيمن أبو فارس (أحمد العرسان)، إيمانويل.

قصة الأهداف

د. 66: نفذ توريس ركلة جزاء ناجحة على يسار الحارس العثامنة.

د. 78: مرر الضميري كرة طويلة وضعت ابو عمارة بمواجهة المرمى ليراوغ الحارس ويسكنها الشباك بأريحية.

د. 90+1: قدم عبد الفتاح فاصلاً مهارياً انهاه بتمريرة نموذجية استقبلها راتب بمتابعة الكرة داخل المرمى.

د. 90+4: أعاد عبد الفتاح الكرة لابو عمارة الذي لم يتوان بتسديدها داخل المرمى.

شريط الفرص

الوحدات

د. 3: تسلم عبد الفتاح كرة داخل المنطقة ليسددها تحولت من القائم الأيسر للخارج.

د. 37: سدد الياس صاروخية بعيدة ردتها العارضة.

د. 44: توغل توريس داخل المنطقة وسدد كرة جاورت القائم الأيمن.

د. 45: تصدى الحارس العثامنة لتسديدة عبد الفتاح.

د. 55: نفذ أبو عمارة كرة ثابتة مرت قريبة من القائم الأيسر.

د.57: أوصل الياس كرة لعبد الفتاح الذي سددها أرضية أبعدها الحارس لركنية.

د. 71: مرر ابو عمارة كرة لعبد الفتاح الذي هيأها لنفسه وسدد حيث يتواجد الحارس.

الصريح

د.22: سدد أبو فارس كرة ليست بالقوة المطلوبة وسيطر عليها شفيع.

قرار

د. 65: احتسب الحكم مراد زواهرة ركلة جزاء للوحدات بعد تعرض ابو عمارة للعرقلة من جاسر.

الرسم التكتيكي

اظهرت الدقائق الأولى من المباراة اسلوبين مختلفين اراد منهما الطرفان أهدافاً متباينة.

الوحدات بدا الأكثر امتلاكاً للكرة والاحسن انتشاراً وتركزت العابه بالثلث الأخير من ملعب منافسه، وكان اعتماده واضحاً على توصيل الكرات إلى المقدمة من العمق عبر أربعة لاعبين تم زجهم بهذه المنطقة وهو المحور الذي جاءت منه الخطورة، وأحياناً كان ينتقل نحو الجهة اليمنى، ولكن دون ان يحقق ذلك الجدوى.

وعلى الطرف الآخر، ورداً على المعطيات الفنية للوحدات، اوجد الصريح زيادة عددية في وسط الميدان ومن خمسة لاعبين اغلب الأوقات، في خطوة لتضييق المساحات أمام المنافس وعزل خطوطه، وفي الوقت ذاته لجأ إلى الكرات المضادة الطويلة في محاولاته الهجومية التي لم تثمر عن اية فرصة حقيقية سوى في مناسبة واحدة.

وما بين هذين الأسلوبين، بدت محاولات الفريقين عقيمة بعض الشيء، الا في لحظات نادرة للوحدات ظهرت فقط بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول الذي انقضى دون التسجيل في المرميين.

ولأن الوحدات كثف طلعاته الهجومية منذ انطلاقة الحصة الثانية، وجد الصريح نفسه تحت الضغط ومجبراً على التراجع وهو ما كلفه خطأ دفاعي وركلة جزاء ضده وضعت الأخضر بالمقدمة.

ومع هذا الهدف، لم يُظهر الصريح ردة فعل حقيقية وعانت تحركاته من الحيوية، رغم زجه بأول أوراقه البديلة في الوسط، ما زاد أطماع الوحدات الذي قابل ذلك بورقة لتفعيل واجهته الأمامية، أعقبها تعزيز تقدمه بالهدف الثاني.

ومع وصول المباراة الى دقائقها العشر الأخيرة، تنازل الوحدات عن احد عناصره الهجومية مقابل تعزيز خط الوسط، وبالمقابل حاول الصريح تفعيل خطوطه، ولكنه عكس ذلك انهار تماماً ليجد نفسه عرضة للمزيد من الفرص قبل قبوله هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع.

– أفضل لاعب: منذر ابو عمارة (الوحدات).

ذات راس (0) الرمثا (1)

..غنيمة

الكرك – محمد الطراونة

غنم أمس الرمثا موقعته أمام مستضيفه ذات راس عندما فاز عليه 1-0 على ستاد الأمير فيصل بالكرك ضمن مباريات الاسبوع العاشر لدوري «المناصير» للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول جاء سلبياً أداءً ونتيجةً، وبالشوط الثاني سجل للرمثا محترفه ماركو ليرفع بذلك رصيده الى 14 نقطة ويتقدم خطوة فيما تأزم موقف ذات راس الذي تجمد عند 3 وخسر جهود لاعبه حازم جودت الذي خرج بالبطاقة الحمراء مع نهاية المباراة.

– مثل ذات راس: محمد ابو خوصة، رامي جابر، عثمان الخطيب، أحمد النعيمات، عبدالله ديارا، حازم جودت، محمد العتيبي، قيس العواسا، هشام كنعان (مروان الغول)، عمر الشلوح (أيمن الطريفي )، معتز حسيبة.

– الرمثا: عبدالله الزعبي، موسى الزعبي، عمار ابو عليقة، ماركو، سليمان السلمان (محمد البشير)، ابراهيم الخب (صهيب ذيابات)، إحسان حداد، خالد الدردور (حسان زحراوي)، سعيد مرجان، أحمد سمير وحمزة الدردور.

قصة الهدف

د 53: كرة عرضية من السلمان التي ارتقى لها ماركو وزرعها راسية جميلة على يسار ابوخوصة.

شريط الفرص

ذات راس

د 56 : كرة ساقطة من حسيب التي أمسكها الحارس الزعبي.

د63 : سدد العتيبي كرة علت المرمى بقليل.

د 77: تسديدة قوية من العتيبي صدها الحارس.

الرمثا

د 28 :سدد مرجان كرة تصدى لها ابوخوصة.

د41 : تسديدة قوية من مرجان حولها الحارس لركنية.

د 48 : سدد مرجان كرة وحولها الحارس لركنية.

د 54 : كرة زاحفة من الدردور مرت بجوار القائم الأيمن.

د 81 : تسديدة من الزحراوي ابعدها الحارس.

الرسم التكتيكي

بادر ذات راس مهاجماً عبر أطرافه وباسناد وسطه لتمويل خط المقدمة الذي كان متسرعاً بهجماته دون تركيز، وفي المقابل نهج الرمثا اسلوب الهجمات الخاطفة التي قادها وسطه لكن كان تائهاً في ألعابه المتسرعة باستثناء فرصة وحيدة تصدى لها حارس ذات راس الذي عاد لممارسة ضغطه على مرمى الرمثا لكن اصطدمت بدفاعات الرمثا.

الضيف بدوره عاد لنهجه الهجومي بالتنويع في ألعابه من العمق والتي وقف لها دفاعات ذات راس بالمرصاد وحضور طيب من خلفهم لحارسهم لتنتهي بذلك الحصة الاولى بالتعادل السلبي.

وبالحصة الثانية نشط الرمثا وتحرر للمواقع الأمامية وسنحت له ثلاثة فرص تكفل بافسادها الحارس حتى اثمر الضغط عن تحقيق الهدف الوحيد عندما استمر الرمثا العرضية برأسية جميلة بشباك ذات راس الذي شعر بالحرج وأشرك ثلاث أوراق بديله لتعزيز خطي الوسط والهجوم وكاد يسجل لولا بسالة حارس الرمثا.

عزز الرمثا خط الوسط للمحافظة على النتيجة، ومع الدقيقة الآخيرة تأزم وضع ذات راس بخروج لاعبه جودت بالبطاقة الحمراء ليطلق بعدها يعقوب حكم المباراة صافرة النهاية بفوز الرمثا وعودته للشمال بثلاث نقاط ثمينة .

– أفضل لاعب: ماركو (الرمثا).