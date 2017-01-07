برشلونة.. كتاب مفتوح!

الاصلاح نيوز –

تحول برشلونة، بطل الدوري الإسباني، مؤخراً الى كتاب مفتوح لجميع خصومه، عنوانه: إذا أردت الفوز عليك بالضغط العالي في مناطقنا واستخلاص الكرة في الثلث الأخير والتسجيل بأريحية.

هذا ما هو الحال اذا ارادت الفرق من أتلتيك بيلباو الى الافيس تحقيق 3 نقاط أو حتى التأهل على حساب البرشا.

اسلوب مكشوف

الوفاء لأسلوب «التيكي تاكا» وتناقل الكرات بدءاً من الحارس تير شتيجين باتت مشهداً مكرراً في الكامب نو وخارجه؛ الهدف، سحب لاعبي الخصم من مناطقهم وإراحة ثلاثي الهجوم من التكتل الدفاعي بهدف تحركهم نحو مرمى الخصم، الا ان النتيجة غالباً ما تتحول الى كارثية بسبب الهبوط الحاد في مستوى خط وسط البلاوجرانا المتمثل بالثنائي ايفان راكيتيتش الذي يعاني من البحث عن مستواه، وسيرجيو بوسكيتس -اللاعب الذي لا يحظى بأي فرصة للراحة مع فريقه او منتخبه- ما حوله من حجر الزاوية الى حجر اساسي في قلب كتلونيا.

من الشمولية الى الفردية

ينقسم الشارع الكتلوني بين مصوب سهام نحو انريكي ومن يعتبر ان اللوتشو يتعرض للظلم في حال الخسارة التي لا تأتي سوى من «سوء الحظ والأخطاء الفردية للاعبين»، الا ن الحقيقة ان من حول برشلونة من كتلة متجانسة الى فريق تشوبه الفريديات ما هو الا انريكي نفسه.

التحول من فريق يعتمد على 11 لاعباً الى فريق يتكئ على ميسي ولويس سواريز وبقايا نيمار بات حقيقة لا يمكن التفاوض عليها، والاستمرار في اعطاء دور المنقذ لليو ما هو الا بداية نهاية حقبة برشلونة.

الفردية ليست في المهارات فقط بل في الأخطاء ايضاً، إذ تتفنن كافة خطوط برشلونة باتقان أخطاء فريدة من نوعها ناتجة عن عدم التجانس في التشكيلة.

أين هي الانتدابات الجديدة؟

من تابع برشلونة بإمكانه ان يعطي تقييما كاملا عن لوكاس دينيية، آندريه جوميز، دينيس سواريز، وباكو الكاسير؟ بصرف النظر عن صامويل أومتيتي، الوحيد الذي يُقدّم اداء يليق بقميصه.

سياسة انريكي تعتمد على التكتيك التالي.. إشراك اللاعب الى ان يتألق فيعيده الى الدكة، والأمثلة عديدة، من آردا توران ومعدلاته التهديفية العالية الى دينيس سواريز، الشاب الذي قيل انه سيخلف آندريس انيستا وها هو لا يستدعى الى مباراة بحجم لقاء اتلتيك بيلباو، الفريق الذي استطاع ان يحرم البرشا من السداسية، والأمر نفسه ينسحب على رافينيا ألكنتارا.

تبديلات متأخرة وبطء البديهة

يشفع لإنريكي أمام بيلباو ان الفريق تحسن في الشوط الثاني ، الا ان ما حصل على أرضية الملعب ما هو الا حالتا طرد لبيلباو لم يستفد منهما برشلونة الذي ظهر عاجزاً عن ترجمة فرصه الى اهداف كانت لتنقذه الاربعاء المقبل من إقصاء محتمل من «الكأس» على أرضية ميدانه.

قرابة 10 دقائق استغرقت انريكي ليقحم باكو الكاسير بعد الطرد الثاني الذي تعرض له بيلباو. 10 دقائق كاملة للتصرف بعد طرد ثانٍ! التحوّل الى الكرات الطولية والتخفيف من تناقل الكرات توليفة لم يبدأ العمل بها الا في الثلث الاخير من المباراة الأمر الذي شهد تكسراً في صفوف بيلباو الذي وقف الحظ والتحكيم الى جانبه.

اجمالا.. قيل ان برشلونة وبعد تعاقداته الأخيرة بات يملك أفضل تشكيلة في تاريخه وهو ما سيمكنه من العودة الى تحقيق ثلاثيات وخماسيات وسداسيات، والحصيلة؟ «ثغرة برشلونة ان البدلاء ليسوا بجودة الأساسيين»، فمن المسؤول عن هذا التحول الدراماتيكي من «التشكيلة الأفضل الى التشكيلة الأقل اكتمالاً؟»؛ ان لم يكن انريكي فبالتأكيد ليس الحظ ولا الحكام ولا نبوغ ميسي.