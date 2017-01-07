الرياضي يكسب العودة في سلة الممتاز

الاصلاح نيوز –

انفرد الرياضي حامل اللقب أمس بصدارة الدوري الممتاز، اثر تفوقه على العودة 75/59 في المباراة التي جرت في قاعة الأمير حمزة، في افتتاح الجولة السادسة من الدور الأول.

ورفع الرياضي رصيده الى 12 نقطة، فيما أصبح رصيد العودة 10 نقاط، وكلاهما كان تأهل للمربع الذهبي.

وانتهى في ساعة متأخرة في القاعة ذاتها لقاء عنجرة والحرية، فيما يرتحل الأرثوذكسي الوصيف الى اربد اليوم لمقابلة الجليل في قاعة الحسن عند الخامسة مساء، ويمتلك الأرثوذكسي عشر نقاط وهو يسعى للعودة لمشاركة الرياضي الصدارة، في حين يبلغ رصيد الجليل سبع نقاط متساويا مع كفريوبا، الذي تغلب عليه في مباراتهما الأخيرة.

الرياضي/75 العودة/59

أظهر الرياضي أنه الطرف الأفضل منذ اللحظات الأولى، فتقدم 8/2 قبل أن ينهي الربع الافتتاحي 22/14، بفضل انطلاقات وتمريرات صانع ألعابه فضل النجار واختراقات أحمد حمارشه وأحمد نوفل، الى جانبه متابعات عبد الله ابو قورة وأحمد عبيد تحت السلة، فيما تولى نايف عصفور قيادة ألعاب العودة مع مشاركة محدودة لرامي الخطيب، وتواجد علي الزعبي ومالك كنعان على الأطراف وأسندت لعلي جمال وموسى مطلق أو هشام الزيتاوي مهام متابعة الكرات تحت السلة، وبرز كنعان في التصويب الثلاثي.

وتمكن النجار ونوفل وحمارشه وأسامة الفرج من رفع الفارق الى 16 نقطة مع انتصاف اللقاء 40/26.

تبادل حمارشه التسجيل من تحت السلة مع مطلق وقلص الزعبي الفارق قليلا، لكن المتألق حمارشه زار سلة العودة ثلاث مرات متتالية، وسجل النجار من خارج القوس وعزز مجدي الغزاوي الرصيد، وتولى الزعبي قيادة ألعاب العودة الذي سجل له الزيتاوي ومطلق، ونشط الرياضي أكثر بعد عودة عبيد ومالك خشان للمشاركة، في حين كانت الخيارات محدودة جدا أمام مدرب العودة سيف البيطار في ظل عدم وجود البدلاء.

انهمرت ثلاثيات وتسديات النجار وحمارشه على سلة العودة، الذي سعى جاهدا لتذليل الفارق وخصوصا عبر محاولات الزعبي ومطلق وكنعان وعصفور، واستطاع الأخيران التسجيل من خارج القوس، وواصل حمارشه والنجار ومجدي الغزاوي ومحمود ماف ومحمد حسونة ومحمد رسلان البساتنة ونوفل فرض الأفضلية للرياضي، الذي خرج متفوقا بفارق 16 نقطة 75/59.