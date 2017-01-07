تعبيد 85 % من شوارع اربد بكلفة 34 مليون دينار

الاصلاح نيوز –

انجزت بلدية اربد الكبرى قرابة 85 % من مشروعات تعبيد الشوارع في مناطقها وعددها 23 منطقة بكلفة تجاوزت 34 مليون دينار، وعلى مدار ثلاث سنوات.

وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني خلال حفل التكريم الذي اقامه نادي الحسين الرياضي للبلدية بمناسبة تخصيصها قطعة ارض للنادي مساء امس ان اجمالي الشوارع التي تحتاج للتعبيد مساحتها تتجاوز 10 ملايين متر مربع وان ما تحقق يعد انجازا لافتا في هذا المجال.

واضاف ان البلدية ومشروعاتها المختلفة التي تحققت بفضل تفعيل التحصيلات وزيادة الموازنة لتصل الى قرابة 50 مليون دينار سنويا بدلا من 17 مليونا اسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمنسوب لافت.

وكشف بني هاني عن توجه البلدية لإنشاء مزرعة شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية التي تكبد البلدية ثلاثة ملايين دينار سنويا، لافتا الى ان المزرعة ستقام في منطقة الخناصري حيث يتم تنسيق الجهود لتخصيص ارض حكومية لهذه الغاية.

واوضح ان دائرة قاضي القضاة وعدت بمساندة جهود البلدية في تخصيص ارض المزرعة مقابل حصولها على قطعة ارض في المدينة لغايات انشاء مجمع للمحاكم الشرعية عليها بدلا من الحالي الذي بات غير ملائم لطبيعة عملها.

واكد ان ميزانية البلدية لا تشكو من اي عجز واستطاعت تسديد مديونيتها البالغة 17 مليون دينار فيما بلغ مجموع ما انفق على المشروعات بموازنات ثلاث سنوات قرابة مئة مليون دينار من اجمالي موازنات بلغت حوالي 150 مليون دينار، لافتا الى ان النية تتجه للاستثمار بمحطة للمحروقات بالتعاون مع القطاع الخاص ينشأ فيها مبنى لدائرة البيئة وتتولى تزويد اليات البلدية بالوقود وتحقق عائدا استثماريا لصندوق البلدية والجهة المستثمرة.

وقال ان البلدية استملكت اراض بقيمة 15 مليون دينار لغايات مشروعات خدمية لافتة ابرزها توسعة مجمع عمان للسفريات علاوة على التوجه لنقل المجمع الشمالي الى اخر على قطعة ارض في منطقة البياضة مساحتها 20 دونما مع الابقاء على المجمع الحالي لكن بتخفيف ضغط الاستخدام عليه.

كما اكد ان ما تحقق من منجزات كان ذاتيا بحيث لم تستفد البلدية من المنحة الخليجية فلسا واحدا وكل ما اتاها من منح لم يتجاوز عشرة ملايين دينار من الاتحاد الاوروبي انفقت على تحديث اسطول الياتها الذي اسهم بالارتقاء بالخدمات بمجالات عديدة.

وكان الرئيس الفخري للنادي نور الدين المحاميد ورئيس النادي محمد الشرايري ثمنا تبرع البلدية بقطعة ارض في منطقة زبدا لغايات انشاء مبنى للنادي ومرافق خدمية ورياضية.

واكدا ان جهد البلدية في هذا الشأن يسجل لها كسند للقطاعات الشبابية والرياضية والمساهمة بدعم مؤسسات المجتمع المحلي كافة.