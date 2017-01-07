الثلوج تتسبب بإلغاء رحلات في مطار أتاتورك باسطنبول

الاصلاح نيوز –

تسببت الثلوج الكثيفة في مدينة إسطنبول التركية، بتأخير وإلغاء العديد من الرحلات الجوية من وإلى مطار أتاتورك الدولي.

وذكر مراسل الأناضول، أنه نتيجة أعمال إزالة الثلوج من مهابط الطائرات، ما بين الساعة 20.30 و 21.00 بالتوقيت المحلي من مساء أمس الجمعة (17.30-20.00 تغ)، فإن سلطات المطار أغلقت المطار أمام هبوط وإقلاع الطائرات، فيما اضطرت العديد من شركات الطيران إلغاء رحلاتها.

ووجهت سلطات المطار المسافرين الذين ألغيت تذاكرهم إلى الفنادق، فيما بقي البعض منهم داخل المطار، حيث وزعت لهم شركة الخطوط الجوية التركية طرودا غذائية.

وعقب إزالة سلطات المطار، الثلوج المتراكمة على الطائرات ومهابطها، أصبح المطار صالحا للهبوط والإقلاع.

ومن المتوقع أن تعود حركة الطيران من وإلى مطار أتاتورك إلى طبيعتها خلال ساعات الظهر.