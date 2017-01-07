جوده ينقل دعوة من الملك الى العاهل المغربي لحضور القمة العربية

الاصلاح نيوز –

استقبل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مراكش امس الجمعة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده، الذي نقل له رسالة خطية من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوته لحضور القمة العربية التي يستضيفها الأردن في نهاية شهر آذار المقبل.

ونقل جوده خلال اللقاء أطيب تحيات جلالة الملك لأخيه ملك المغرب والشعب المغربي الشقيق وتمنياته لهم بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة. وعبر جوده عن تطلع جلالة الملك عبدالله الثاني لمشاركة أخيه جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية التي سيستضيفها بلده الثاني الاردن حيث ستثري حكمة جلالته وخبرته اعمال القمة وسيساهم الدور الفاعل للمملكة المغربية ومواقفها المشرفة في إنجاح القمة بما يخدم كافة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية جوهر الصراعات في المنطقة والقدس والمواضيع المتصلة بمكافحة الارهاب والتطرف والتي تستوجب العمل العربي المشترك والتنسيق المكثف بين القادة للبحث والتباحث في سبل مواجهتها وإيجاد الحلول لها.

وأكد جوده خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين القيادتين المغربية والأردنية وشعبيها الشقيقين، وحرص الاردن على إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه حمل جلالة الملك محمد السادس جوده تحياته و محبته الى جلالة الملك عبدالله الثاني متمنيا النجاح والتوفيق للأردن في استضافة القمة العربية المقبلة ومعبراً عن الروابط الأخوية والأسرية بينه وبين جلالة الملك عبدالله الثاني والعلاقات التاريخية بين البلدين على كافة المستويات . وعبر جلالته عن تقديره للأردن بقيادته الهاشمية على مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، وجدد جلالته ادانته للاعتداءات الارهابية الجبانة التي وقعت في الاردن مؤخرا، وعبر عن تعازيه لجلالة الملك والشعب الاردني وذوي الشهداء الذين قضوا دفاعا عن الوطن.