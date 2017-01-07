امريكا: مرتكب اعتداء مطار “فورت لودرديل” تأثر بداعش

الاصلاح نيوز –

أفادت مصادر أمنية أميركية أن مرتكب اعتداء مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الذي قتل 5 أشخاص وأصاب 8 آخرين، مساء امس الجمعة، كان قد شاهد تسجيلات فيديو لعصابة داعش الإرهابية، حسب اعتراف أدلى به لمكتب التحقيقات الفدرالية في تشرين الثاني الماضي.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم أجبر على مشاهدة فيديوهات لداعش، حيث قال خلال التحقيق أن الحكومة سلبت عقله نتيجة ما شاهده.

والمتهم أميركي الجنسية وعسكري ويعمل بالحرس الوطني، وحاصل على تكريم عسكري، وخدم في الجيش الأميركي بالعراق، كما أن لديه أخا يعالج من مرض نفسي في آلاسكا.

وتفيد التحقيقات، أن المتهم حمل سلاحه على متن الطائرة، وهي ثغرة قانونية، إذ يحق لمن يحمل سلاحا مرخصا السفر به على أن يوضع بصندوق خاص ويغلق بقفل خاص، يفتح عند وصول الراكب.

وتحاول بعض التحقيقات التأكد من حدوث مشاجرة على متن الرحلة، فيما قالت وسائل إعلام أميركية إن قوات الأمن اعتقلت المهاجم دون إصابته.

وأشار شهود عيان إلى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة.

وتوقفت حركة المطار مؤقتا وفتحت الملاجئ للمسافرين، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإجلاء القتلى والمصابين، وأعيد تفتيش مئات المسافرين مرة أخرى.

ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم لمعرفة دوافع الجريمة، والتحقق من صحة هويته إن كانت عسكرية أم أنه انتحل شخصية.

وفي وقت لاحق، قال السيناتور بيل نلسون إن المسلح كان يحمل بطاقة هوية عسكرية، وأضاف أن منطقة استلام الأمتعة تعد من “الأهداف الناعمة”.

وقال نلسون إن الدافع وراء إطلاق النار لم يعرف بعد.