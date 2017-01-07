طقس بارد حتى الاثنين

الاصلاح نيوز –

تكون الأجواء اليوم السبت باردة في أغلب مناطق المملكة، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر تثير الغبار،لاسيما في جنوب وشرق المملكة مع ظهور غيوم منخفضة أثناء ساعات الليل في شمال المملكة.

وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة غدا لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالي 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً في المناطق الجبلية وباردة في باقي مناطق المملكة مع ظهور الغيوم المنخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار في العديد من مناطق المملكة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع سقوط زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة.

وتستمر الأجواء يوم الاثنين باردة جداً في المناطق الجبلية وباردة في باقي مناطق المملكة مع ظهور الغيوم المنخفضة ولاسيما في شمال ووسط المملكة، ويتوقع بإذن الله سقوط أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار في العديد من مناطق المملكة ولاسيما المناطق الجنوبية والشرقية تخف سرعتها أثناء ساعات الليل، وفي ساعات ما بعد منتصف الليل يتشكل الصقيع في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مناطق عمان اليوم ما بين 11- 3 درجات مئوية، وفي المناطق الشمالية 13-3 ، والمناطق الجنوبية 8- 1، وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.