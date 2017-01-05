الى طلاب التوجيهي المنزعجين من صعوبة امتحان الرياضيات الأخير..

واحدة من أسباب كرهي لمادة الرياضيات ذلك الاصرار الغريب الذي كان يمارسه معلمو المادة لحفظ النظريات والقواعد الرياضية في الحل، وتلك الرموز البلهاء التي تسبب لي تورّماً بالمخيخ البريء مثل ق(س) وق(ن) و(نق)، وفرضيات اذا كانت (س) تساوي أربعة أضعاف (ص) و(ص) نصف (ع) فما هي قيمة (س) إذا علمت أن (ع) = 8..لماذا كل هذا اللف والدوران واضاعة الوقت أعطنا الجواب منذ البداية خلينا نعرف نشتغل!..

كل ما سبق كوم، ونظرية فيثاغورس الذي كرهناها أكثر من ترامب كوم آخر، وذلك بسبب إصرار المدرسين على حفظها وتسميعها وتكسير العصي على أيدينا ومؤخراتنا حيث تنص النظرية: (أنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعين الآخرين في ذاك المثلث)..طبعاً لم أكن اعرف ما المقصود بالوتر ولا بالضلعين ولا أعرف أين يقع المثلث كله..ومع ذلك كنت أسمّعها ليلاً بعد أن اقرأ المعوذات لا سيما سورة «الفلق» وسورة «الناس» ثم أتنحنح وأهمس تحت اللحاف :(أنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعين الآخرين في ذاك المثلث)…في الصباح الباكر عندما احضر دلو لبن من دكان جارنا كنت أقول له وانا أناوله النقود : (إنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعين الآخرين في ذاك المثلث)..فيقول لي «ٍسلم ع ابوك»… وإذا صدفت عجوزاً تلحق ديكاً فر من وجه العدالة او قفز عن سياج بيت الجيران كنت أقف جانبها وأقول لها ناصحاً: حجّة لا تغلّبي حالك: (إنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعين الآخرين في ذاك المثلث) فتنظر الي وتعتقد ان مسّاً أصابني … عندما كبرت رافقتني فوبيا نظرية فيثاغورس، مثلاً عندما جلست في بيت والد زوجتي للمرة الأولى بنيّة الخطبة ..قال لي احكي لي عن نفسك قليلاً لو سمحت، قلت له : ((إنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعين الآخرين في ذاك المثلث)..فأعجبت خطيبتي انذاك أيما اعجاب في فصاحتي وسعة اطلاعي، وقرأنا الفاتحة على الفور..حتى اللحظة وأثناء ركوبي للسيارة وأضع المفتاح في مكانه أقول :سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وان الى ربنا لمنقلبون» ثم أسكت برهة وأقول بصوت مرتفع : (إنّ مربع طول الوتر في المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربع طول الضلعيين الآخرين في ذاك المثلث)…المشكلة بعد كل هذا الحفظ لم أصدف حتى اللحظة شخصاً يطلب مني ان أقرا أمامه نص النظرية…

سبع سنوات في المدرسة وهم «يعيدوا ويزيدوا ويعاقبوا» على حفظ هذه النظرية ماذا استفدنا منها الآن؟؟ ماذا استفاد منها فيثاغورس نفسه بعد ان «فقع» النظرية؟..بقي يشرب شاي بحليب وهو مكوّع في المجلس ع سلامته.. ليتهم علّمونا كيف نفكّ «البانشر» على الطريق السريع، او نؤمن دخلا اضافياً نسد فيه رمق الأولاد، أو دلونا كيف نظفر بهجرة الى دولة أوروبية تحفظ الحقوق وتحدد الواجبات…بالله عليكم ماذا أقول لجابي الكهرباء متساوي الساقين الذي يقف باب بيتي كل أول شهر وبيده فاتورة تشبه الرقاع التاريخي ومليئة بأرقام الصرف والمطالبات… هل أحدثه(عن مربع طول الوتر) بينما مثلث قائم الزاوية في جيبي الفارغة يساوي مجموع مربع طول الجيبين الآخرين في ذاك البنطلون)!!…