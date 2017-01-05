“ابوصياح” في ذمة الله

الاصلاح نيوز –

غيب الموت الفنان السوري الكبير رفيق سبيعي عن عمر ناهز السادسة والثمانين في منزله بدمشق بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية ‘سانا’.

يذكر ان الفنان السبيعي ولد في حي البزورية بدمشق في سوريا، وهو من الفنانين المخضرمين في سورية، تعرف علي الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها. ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو قبضاي الحارة الشامية بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقاً في السينما والدراما السورية.

كانت بداية ظهوره في التلفزيون في مسلسل مطعم السعادة مع عدة فنانين منهم دريد لحام ونهاد قلعي وتوالات أعماله فيما بعد.

جسد مختلف الشخصيات في المسرح والدراما والسينما، ومن أهم أعماله التلفزيونية ‘مقالب غوار’، و’ليالي الصالحية’، و’أيام شامية’، و’حمام الهنا’، و’ووادي المسك’، و’طاحون الشر’، و’بنت الشهبندر’.