﻿ترامب يختار لإدارته الجديدة شخصيات قامت بإهانته وتعنيفه

جميعهم اشتركوا في إطلاق «شتائم بذيئة» و«أوصاف مهينة» ضده

الاصلاح نيوز –

دارت تساؤلات وشكوك حول اتجاهات وميول الشخصيات التي اختارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارته الجديدة وسر تعيينه لأشخاص شتموه في السابق او استخدموا عبارات غير لطيفة ضده .

الإجابة يملكها ترامب، ولكننا سنقدم هنا بعض التصريحات والمواقف الغريبة لأعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة ضد رئيسهم المعروف، أيضا، بسلاطة اللسان.

وعلى سبيل المثال، انتقدت نيكي هالي، حاكمة ولاية ساوث كارولينا، ترامب بقسوة قائلة إنه يعتقد بأن الحديث بصوت عال في الغرفة قد يحدث فرقا، وإن أفضل حل لهذه المشكلة هو تخفيض صوت المتحدث. كما أنها أعلنت دعمها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لمنافس ترامب السيناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، ولكن ترامب اختارها سفيرة لدى الأمم المتحدة في إدارته الجديدة.

رئيسة مؤتمر الحزب الجمهوري كاثي مكموريس لديها ابن يعاني من «متلازمة داون»، وقد استشاطت غضبا عندما سخر ترامب من أصحاب الإعاقة، وهاتفته قائلة بأنه يجب أن يخجل من تصريحاته، مشيرة إلى أن على جميع الأشخاص أن يتمتعوا بالاحترام. وانتقدت كاثي تصريحات ترامب بشأن المرأة والإهانات الجنسية للنساء التي صدرت عنه. وقالت إن ترامب يجب أن يدرك بأنه لا يوجد له مكان في النقاشات العامة او الخاصة، ولكن المفاجأة حدثت حينما أعلن ترامب اختيارها لمنصب وزير الداخلية في إدارته الجديدة.

واختار ترامب، أيضا، ريك بيري، الحاكم السابق لولاية تكساس لمنصب وزير الطاقة رغم تصريحات الأخير المناهضة لترامب، وخاصة فيما يتعلق بقضية شهادة ميلاد الرئيس الأمريكي باراك اوباما. ووصف بيري ترامب أثناء الحملة الانتخابية التمهيدية بأنه مجرد «سرطان في محفظة مالية»، ولكنه صرح بعد أيام من اختيار ترامب كمرشح للحزب الجمهوري بأنه ليس خياره الأول أو الثاني ولكنه خيار الشعب.

الرئيس النتفيذي لشركة هيوليت باكارد، كارلي فيورينا، أعلن تأييده في السابق للمرشح تيد كروز في الانتخابات التمهيدية، ولكنه شوهد مرارا في برج ترامب الذي تجرى فيه مناقشات التعيينات النهائية للإدارة الامريكية، وقد وصف ترامب فيورينا بأنه كارثة بسبب قيادته الفاشلة، في حين رد الأخير بأن ترامب رجل أعمال فاشل يركض وراء جبال من الديون والخسائر ورجل متخصص في إشهار الإفلاس.

وستدير إدارة هيئة الأعمال الصغيرة في إدارة ترامب ليندا مكماهون، وهي مديرة تنفيذية سابقة لمؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية التي شارك ترامب في بعض استعراضاتها. مكماهون دعمت حاكم نيوجرسي كريس كريستي في الانتخابات المتهيدية للحزب الجمهوري بدلا من ترامب الذي قالت إنها تود ان تركله بسبب تعليقاته حول النساء.