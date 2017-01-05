انخفاض غير مسبوق في مخالفات التوجيهي

الاصلاح نيوز –

شهد امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية انخفاضًا ملموسًا وغير مسبوق بعدد مخالفات الطلبة في قاعات الامتحانات خلال اليومين الماضيين وفق ما أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم لمصادر.

وأضاف المصدر ان عدد المخالفات بلغ 16 مخالفة فقط في كافة قاعات المملكة، وعزا هذا الانخفاض الى التزام الطلبة بتعليمات الامتحانات والاستعداد الجيد لها.

وأكد المصدر ان انخفاض عدد المخالفات دليل على نجاح الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المساندة.

كما ثمن دور العاملين في امتحانات الثانوية العامة سواء كانوا من الأسرة التربوية أو من الاجهزة المساندة الأخرى.

يذكر ان الدورة الشتوية لامتحان الثانوية العامة للفروع الأكاديمية والمهنية بدأت في 3/1/2017 وتنتهي في 16/1/2016.