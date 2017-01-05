ترفيع عدد من الزملاء في (بترا) لمختلف الدرجات

الاصلاح نيوز –

وافق وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني على تنسيب لجنة الموارد البشرية في وكالة الانباء الاردنية (بترا) المتضمن ترفيع عدد من الزملاء العاملين فيها الى مختلف الدرجات اعتبارا من 31 كانون الاول 2016، وهم: الدرجة الخاصة- فئة اولى: ماجدة عاشور، وناجح ابو شومر.

الدرجة الاولى- فئة اولى: عبد الحافظ الهروط، سمير جادالله، عيسى العبادي، محمد عبيدات.

الدرجة الاولى- فئة ثانية: سليم الفاعوري.

الدرجة الثانية- فئة اولى: فراس العبادي، جمال الخريشة، مشهور الشخانبة.

الدرجة الثانية- فئة ثانية: نهاد ابو جاموس.

الدرجة الثالثة- فئة اولى: ربى الخصاونة، هشام القاضي، علي العدوان.

الدرجة الرابعة- فئة اولى: بلال العقايلة، منال شلباية، مجدي التل، خالد الخطاطبة.

الدرجة الرابعة- فئة ثانية: طارق تادرس.

الدرجة الخامسة- فئة اولى: رسمي الخزاعلة، عبطان عمارين، ولاء الحايك.

الدرجة السادسة- فئة اولى: مؤيد الحباشنة، سمير الشخانبة، مراد ابو شيخة.

الدرجة السادسة- فئة ثانية: فراس قطيفان.