حرس الحدود تحبط محاولة تسلل وتهريب

الاصلاح نيوز –

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: أن قوات حرس الحدود أحبطت مساء أمس، محاولة تهريب كمية من المخدرات، حاول على إثرها شخصان إجتياز الحدود من الأراضي السورية تجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الإشتباك ما أدى إلى إصابة أحدهم، وإلقاء القبض عليهما.

وكشف المصدر أنه وبعد تأمين المنطقة وتفتيشها تم العثور على 320 كف حشيش، 332 ألف حبة كبتاغون، وسلاح اتوماتيكي، وكمية من العتاد، وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وعلى صعيد متصل، ألقت قوات حرس الحدود صباح اليوم الخميس، القبض على شخصين حاولا التسلل من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية، وتم تحويلهما إلى الجهات المختصة.