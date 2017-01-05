أرامكو تبحث خفض إمدادات النفط بين 3-7%

الاصلاح نيوز –

قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن شركة أرامكو السعودية بدأت محادثات مع عملاء دوليين لمناقشة خفض محتمل للإمدادات يتراوح بين ثلاثة وسبعة في المئة من شحنات الخام في شباط امتثالا لتخفيضات الإنتاج التي أقرتها أوبك.

وبموجب الاتفاق أقرت المملكة خفض الإنتاج بواقع 486 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 4.61 في المئة من إنتاج تشرين الأول البالغ 10.544 مليون برميل يوميا.

وقال أحد المصادر “أرامكو تتواصل مع جميع عملائها بشأن تخفيضات محتملة اعتبارا من شباط وتناقش السيناريوهات المرجحة (للإمدادات).”

وأضاف المصدر “لا شيء مؤكدا بعد” مضيفا أن السيناريوهات تدور حول خفض يتراوح بين ثلاثة إلى سبعة في المئة.

وقال مصدر ثان إن أرامكو السعودية ستتلقى طلبات إمدادات الخام من عملائها لشهر شباط وإنها تقيم أي درجات الخام يمكن خفض الإمدادات منها.

ومن المتوقع أن يجرى إخطار مشتري النفط السعودي بمخصصاتهم من النفط الخام لشهر شباط بحلول العاشر من كانون الثاني.