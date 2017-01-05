مياهنا: عقوبة هدر المياه تصل لفصل الخدمة

الاصلاح نيوز –

انذرت شركة مياه الأردن “مياهنا” مشتركيها الذين يتسببون بهدر المياه، بعقوبات تصل الى حد فصل الخدمة عنهم نهائيا.

وأكدت الشركة في بيان صحافي اليوم الخميس، تطبيقها التعليمات الخاصة بضبط عمليات الهدر؛ بعد أن عادت المياه تتدفق من أسطح المشتركين إلى الشوارع في محافظة الزرقاء، داعية المواطنين إلى تفقد شبكاتهم الداخلية وتنفيذ صيانة دورية لها، بعد ان سجلت عشرات المخالفات في الزرقاء، وصل بعضها حد فصل الخدمة عن المشترك.

وتعوّل الشركة على إنفاذ القانون وعقوباته تجاه كل من يتسبب بهدر المياه، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة أن المملكة من أفقر الدول من ناحية الثروة المائية.

وبحسب بيان الشركة فإن استمرار الهدر المائي ينعكس سلباً على ارتفاع قيمة فواتير المشاركين، داعية إلى الاستخدام الأمثل للمياه، بما يضمن ديمومة الخدمة وتوزيعها على المشتركين بكفاءة وعدالة، في وقت تشهد فيه المملكة ظروفا استثنائية خلقت مزيداً من التحديات على مجمل المصادر المائية.