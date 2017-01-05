اتفاقية لتطوير الحركة الفنية في الكرك

الاصلاح نيوز –

وقع نادي الابداع – الكرك مع مؤسسة عبدالحميد شومان اتفاقية تهدف لدعم وتطوير واقع الحركة الفنية في محافظة الكرك ، وذلك من خلال تدريب 160 مشاركا ومشاركة ضمن الفئات العمرية من 14 عاما ولغاية 24 عاما على مهارات الفنون الادائية والبصرية اضافة الى تقديم عروض فنية متنوعة .

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعتها الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية ورئيس مجلس إدارة نادي الإبداع – الكرك المهندس حسام الطراونة فان المؤسسة ستدعم النادي لاقامة برامج في المحافظة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الفنون ككل اضافة الى الكشف عن الطاقات الإبداعية التي تسهم في نهضة الحركة الفنية في الأردن وتشتمل الاتفاقية ايضا على تنفيذ النادي مشروع “بالفن نسمو”، وهو مشروع يجمع بين التدريب والعروض ويجسد التقارب الفني بين الموسيقى والفن التشكيلي، بهدف تطوير وتعزير مهارات الشباب لرفد الساحة الشبابية الفنية بالكفاءات اللازمة من خلال التعريف بالبنى والمدارس الفنية القائمة في مجال التشكيل، وبالقوالب الموسيقية، خصوصا أن المشروع يجمع بين التدريب النظري والعملي.

وحول أهمية التعاون ما بين المؤسسة والنادي قال رئيس النادي المهندس الطراونة أن هذا التعاون “يقدم أنموذجاً راقياً لتعاون مؤسسات المجتمع المدني بشكل تطبيقي وبأدوات عصرية، ضمن برامج غير نمطية، بما يخدم تطلعات وأماني الأطفال واليافعين والشباب في وطننا”.

بدورها اكدت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة قسيسية، الأهمية التي توليها المؤسسة لنشاطاتها وجهودها خارج العاصمة عمان تعزيز ونشر الثقافة على مستوى المملكة معبرة عن اهتمام المؤسسة بدعم نادي ابداع الكرك ، لافتة إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من رسالة المؤسسة في أن يكون لها دورٌ فاعلٌ في الكشف عن الطاقات الإبداعية واستثمارها، ودعم المشاريع الإبداعية، ترسيخا لرؤية المؤسسة “نحو تحقيق مجتمع الثقافة والإبداع”.

يشار الى ان نادي الإبداع – الكرك، جمعية أردنية غير ربحية تأسست في العام 2006، بهدف استكشاف الطاقات الإبداعية لدى المبدعين من جميع الفئات العمرية، ورعايتهم ودعمهم، وتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والشباب. وتشكل حاضنة للمبدعين والموهوبين وغير الموهوبين تساعدهم على إطلاق الطاقات الكامنة لديهم.

في حين أن مؤسسة عبد الحميد شومان أسسها ويمولها البنك العربي منذ العام 1978 وأطلق عليها اسم مؤسس البنك، لتكون مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي، الأدب والفنون، الإبتكار المجتمعي.