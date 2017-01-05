ارتفاع العمالة الوافدة في سلطنة عمان إلى نحو 1.9 مليونًا

الاصلاح نيوز –

أظهرت احصائية رسمية اليوم الخميس، ارتفاع عدد القوى العاملة الوافدة العاملة في سلطنة عُمان حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، إلى نحو 1.9 مليوناً من مختلف الجنسيات.

وذكر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني (حكومي) في احصائية شهرية حديثة، عن تفاصيل جنسيات العمالة الوافدة المتواجدة في السلطنة، أن قطاع الإنشاءات استحوذ على الحصة الأكبر من القوى العاملة الوافدة مسجلا ما نسبته 36.3%.

وبحسب الإحصائية، زادت أعداد العمالة الوافدة نحو 131 ألفاً خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2016، مقارنة بنحو 1.714 مليون شخص بنهاية 2015.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءاً كبيراً من الطاقة العمالية في السلطنة؛ وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.