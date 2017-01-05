هل هناك علاقة بين السكتة الدماغية والمستوى التعليمي؟!

الاصلاح نيوز –

كشفت دراسة علميّة صادرة عن “المجلة الدولية للمساواة في الصحة”، والتي أشرف عليها باحثون أستراليون، أنّ ترك المدرسة والتعليم في وقت مبكّر، من شأنه أن يرفع خطر الإصابة بالنوبات القلبية بمعدل يفوق الضعف.

وحسب هذه الدراسة، فقد وجد الباحثون أنّ أولائك الذين ليس لديهم مؤهلات تعليمية، كانوا عرضة لارتفاع معدلات النوبات القلبيّة بنسبة 150٪، وذلك مقارنة بالذين لديهم شهادات جامعية على سبيل المثال.

وأظهرت الدراسة أنّ ذوي الشهادات المتوسطة، يصابون بالنوبات القلبية بمعدل 70٪، مقارنة بالحاصلين على شهادة جامعية.

وقام الباحثون بدراسة وتحليل بيانات أكثر من 250 ألف رجل وامرأة من مدينة “نيو ساوث ويلز” الأستراليّة، والذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، حيث استمرت هذه الدراسة لأكثر من 5 سنوات، لتحقيق الترابط بين خطر الإصابة بأمراض القلب والمستوى التعليمي.

وقالت الباحثة في الجامعة الوطنية الأسترالية، روزماري كودا، إنّ أمراض القلب لا تزال هي السبب الرئيسي للوفاة في أستراليا، وهو ما يمثل 13٪ من مجموع الوفيات حول العالم.