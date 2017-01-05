تعرف على تقنية تتبع العين في “فيس بوك”

الاصلاح نيوز –

استحوذت الشبكة الإجتماعية “فيسبوك” على الشركة الناشئة The Eye Tribe لتقنيات تتبع العين، في صفقة لم يتم الكشف عن شروطها، وتسمح هذه الخطوة لفيسبوك بتحسين تجربة الواقع الافتراضي من خلال نظارتها Oculus عبر استخدامها تقنيات تتبع العين الخاصة بالشركة الدنماركية.

وظهرت الشركة الدنماركية الناشئة في عام 2011، حيث شارك في تأسيسها أربعة طلاب من جامعة تكنولوجيا المعلومات في العاصمة كوبنهاغن، حيث عملت الشركة على جعل إمكانيات تتبع العين متوفرة بشكل أكبر للجماهير.

وقدمت وعوداً حول إمكانيتها توفير التحكم بالعين لأجهزة المستهلك، بشكل يعزز ويبسط من تجربة المستخدم، مما جعلها مناسبة بشكل كبير لقسم Oculus ضمن فيس بوك.

وبدأت شركة The Eye Tribe بالظهور عبر منتج يركز على المطور، وتمكنت من بيع 10 آلاف وحدة من نظامها لتعقب وتتبع العين الذي يمكن تضمينه ضمن الأجهزة العتادية.

كما أن لديها خطاً للمنتجات الإستهلاكية المخصصة للمستهلكين، وأطلقت هذا العام نسخة المستهلكين المسماة The Eye Tribe Tracker Pro والبالغ سعرها 2000 دولار أمريكي.

ويتيح هذا المنتج لأي شخص إمكانية وضعه على حاسب محمول أو أي جهاز حوسبة آخر من أجل مراقبة حركة العين، حيث يجري متابعة حركة عين المستخدم عن قيامه بأي شئ مثل قراءة الشاشة أو تسجيل الدخول بشكل آمن إلى الحاسب.

وكان بالمير لوكي مؤسس شركة Oculus قد تحدث سابقاً عن أهمية وجود تقنية متطورة لتتبع حركة العين، وأنه كيف يمكن لنظارة الواقع الافتراضي معرفة ما يجب عليها عرضه إذا لم تتبع حركة المستخدم، وأن تتبع العين جزء بالغ الأهمية بالنسبة لمستقبل تكنولوجيا الواقع الافتراضي.