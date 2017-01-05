صور مذهلة .. أفضل 14 صورة لناسا في 2016

الاصلاح نيوز –
نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أفضل 14 صورة التقطتها وكالة الفضاء “ناسا” لكوكب الأرض في العام 2016، وجاء من بين الصور صورة في مصر، وأخرى في الإمارات.
الصور جرى اختيارها من قبل “وحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد” في مركز جونسون للفضاء، أحد المراكز التابعة لناسا.
1- صورة للأفق وقت شروق الشمس فوق المحيط الأطلسي.
2- جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان؛ حيث يبلغ ارتفاعه 3776 مترا.
3- بحيرة أورمية – شمال غربي إيران.
4- العواصف الرعدية فوق بحر الفلبين.
5- صحراء ناميب في ناميبيا – جنوب غربي أفريقيا.
6- بحيرة ناصر – جنوبي مصر
7- العواصف الرعدية فوق بحر الصين الجنوبي.
8- بركان سانجيانج في جنوب إندونيسيا.
9- خزان إتاباريكا الطبيعي على نهر ساو فرانسيسكو – شرقي البرازيل.
10- حقل من الغيوم فوق المحيط الأطلسي.
11- جزيرة ويدا المرجانية – شمال شرقي إندونيسيا.
12- نهر بريتو مورينو الجليدي – الأرجنتين.
13- جزيرة سانتوريني – جنوب شرقي اليونان.
14- مدينة دبي ليلا – الإمارات.