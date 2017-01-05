صور مذهلة .. أفضل 14 صورة لناسا في 2016

الصور جرى اختيارها من قبل “وحدة علوم الأرض والاستشعار عن بعد” في مركز جونسون للفضاء، أحد المراكز التابعة لناسا.

1- صورة للأفق وقت شروق الشمس فوق المحيط الأطلسي.

2- جبل فوجي، أعلى قمة في اليابان؛ حيث يبلغ ارتفاعه 3776 مترا.

3- بحيرة أورمية – شمال غربي إيران.

4- العواصف الرعدية فوق بحر الفلبين.

5- صحراء ناميب في ناميبيا – جنوب غربي أفريقيا.

6- بحيرة ناصر – جنوبي مصر

7- العواصف الرعدية فوق بحر الصين الجنوبي.

8- بركان سانجيانج في جنوب إندونيسيا.

9- خزان إتاباريكا الطبيعي على نهر ساو فرانسيسكو – شرقي البرازيل.

10- حقل من الغيوم فوق المحيط الأطلسي.

11- جزيرة ويدا المرجانية – شمال شرقي إندونيسيا.

12- نهر بريتو مورينو الجليدي – الأرجنتين.

13- جزيرة سانتوريني – جنوب شرقي اليونان.

14- مدينة دبي ليلا – الإمارات.