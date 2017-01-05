الأردنيون ثاني أعلى 10 جنسيات مستثمرة في بورصة أبوظبي

الاصلاح نيوز –

سجّل حجم الاستثمارات الأردنية في بورصة ابوظبي حتى جلسة الامس نحو 4.6 مليون دينار.

وحافظ الأردنيون على المرتبة الأولى كأعلى استثمار بعدّ المستثمرين الاماراتيين في بورصة ابوظبي بقيمة 23.7 مليون درهم، وفق بيانات بورصة ابوظبي.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي والمؤسسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية نحو 7.9 مليار درهم (نحو 2.152 مليار دولار) مع نهاية الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2016.

وسجّل صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بلغ منذ مطلع 2016 حتى نهاية تشرين الثاني 4.6 مليار درهم، فيما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 3.3 مليار درهم.

وجاء في بيانات إحصائية، أن الجزء الأكبر من صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية سجل لمصلحة المستثمرين الأجانب من غير العرب وبقيمة وصلت إلى 3.1 مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى، في حين سجلت البقية للعرب بواقع 200 مليون درهم، وجاء معظمها في أيلول.

وتراجعت بورصة عمّان الى مرتبة ثاني اقل انخفاض بعد بورصة أبو ظبي، مقارنة بأداء 17 سوقا ماليا عربيا للشهور العشرة الأولى من عام 2016 وفق تحليل مؤشر داو جونز عن أداء الأسواق المالية العربية.

وكانت السوق المالية قد سجلت أقل انخفاضا خلال تعاملات النصف الأول من عام 2016

وأوضح التحليل ان البورصة الأردنية سجلت انخفاضا بلغ 1.3 بالمئة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016.

وحظيت بورصة أبو ظبي بمنزلة الاقل انخفاضا، تلتها الأردنية، الكويت، قطر، فلسطين، الكويت، البحرين، السعودية والعراق الأعلى انخفاضا بنسبة 23.4 بالمئة.