يهودي يطعن فلسطينياً وسط إسرائيل

الاصلاح نيوز –

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن يهودياً طعن، بائعاً عربياً، الخميس، في مدينة مدينة اسدود (وسط).

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب:” تعرض فلسطيني يعمل بائعاً للخردة (بضائع قديمة) للطعن من قبل يهودي متدين، على ما يبدو، وفقاً لأوصافه التي تم الإدلاء بها من قبل شهود عيان”.

وأضافت إن الفلسطيني أصيب بجروح طفيفة، فيما لاذ المهاجم بالفرار.

وتابعت السمري:” تواصل الشرطة أعمال البحث عن المشتبه به الهارب، وكذلك التحقيق في كافة التفاصيل والملابسات ذات العلاقة والتي تشمل الخلفية القومية”.