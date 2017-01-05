العمل باجور النقل الجديدة اليوم

الاصلاح نيوز –

باشرت دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان اليوم بتعديل (بطاقة الاتجاه)، كرت الأجرة، بعد قرار هيئة تنظيم النقل البري برفع أجور النقل العام في المملكة 10% لجميع وسائط النقل العام اعتبارا من اليوم الخميس.

واوعز مدير مدينة عمان المهندس عمر اللوزي، خلال زيارته التفقدية للدائرة اليوم، الى العاملين في دائرة النقل العام بمضاعفة جهودهم في العمل لتقديم الخدمة الافضل للمراجعين بحسن التعامل وسرعة الإنجاز ومتابعة كافة الملاحظات الواردة وحلها.

وتابع المهندس اللوزي مع مدير دائرة عمليات النقل العام المهندس عبد الرحيم الوريكات سير الإجراءات لاسيما اصدار بطاقات الاتجاه ( كرت الاجرة) مباشرة مع كادر الموظفين الذين تواجدوا قبل بدء ساعات الدوام الرسمي وذلك لخدمة المشغلين بشكل أسرع والحصول على بطاقة التعرفة الجديدة .

وأوضح المهندس الوريكات انه نظرا لرفع أسعار المحروقات ضمن اختصاصها اعتمدت أجور جديدة لوسائل النقل العام، بحيث تم رفع أجور النقل العام 10% وانه سيتم تعديل الأجور على فئات وسائط النقل العام السرفيس وباصات الركوب المتوسطة والحافلات حسب نظام التعرفة المعتمدة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

وأشار الوريكات أن أمانة عمان اتخذت قراراً باعتماد الأجور الجديدة من مضاعفات الرقم (خمسة) وذلك بناء على المطالبات السابقة للركاب والمشغلين وبعد دراسة للموضوع قبل اتخاذ هذا القرار الجديد يساعد في التسهيل على الركاب والسائقين بالأجرة التي تكون في متناول اليد ولصعوبة ومعالجة الإشكالات التي كانت تحدث بعدم إرجاع ما يسمى (قروش الفراطة) أو عدم توفرها لدى الراكب.

يشار إلى أن آخر تعديلات طرأت على أجور النقل العام كانت بانخفاضها بداية العام 2015 و2016 وبنسبة 10% للسيارات التي تعمل على وقود البنزين وبنسبة 11 بالمائة على الوسائط العاملة على الديزل .

ويأتي قرار رفع أجور النقل العام في ضوء رفع أسعار المحروقات الذي طرأ في الفترة الماضية .