عادل إمام يشهد إطلاق فيلم “مولانا” بدور العرض

الاصلاح نيوز –

مساء الثلاثاء، جاء العرض الأول لفيلم “مولانا” الذي يقوم ببطولته عمرو سعد في مصر، وذلك بعد مشاركة الفيلم بمهرجان دبي السينمائي الدولي.

الفيلم المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى، وتولى إخراجه مجدي أحمد علي، شارك في بطولته درة وريهام حجاج وأحمد مجدي وبيومي فؤاد، وتحتضنه دور العرض في مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء.

عدد كبير من رجال الفن والسياسة حرصوا على حضور انطلاق الفيلم، كان على رأسهم عادل إمام الذي لم يعتد الجمهور على تواجده في أية عروض خاصة، حتى إن أفلام نجله محمد كان يحضرها في يوم منفرد بعيدا عن أعين وسائل الإعلام في العروض الخاصة.

وإلى جوار أبطال الفيلم، تواجد السيد عمرو موسى ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إضافة للمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر والمطرب أحمد سعد شقيق بطل الفيلم.

إمام يستقبل ضيوف الحفل

العمل الذي وضع إبراهيم عيسى الحوار الخاص به، بينما تولى وضع السيناريو المخرج مجدي أحمد علي، يتناول رحلة الشيخ حاتم الشناوي الذي قام بتجسيد دوره عمرو سعد، وطريقه من إمام مسجد وموظف بالأوقاف حتى صار داعية إسلامية مشهور يظهر عبر الفضائيات.

ويتطرق الفيلم إلى قضايا شائكة، خاصة تعامل الأنظمة مع الدعاة ومحاولة استغلالهم، كما يتطرق إلى قضايا أخرى يتورط فيها بطل الفيلم، وكيفية تعامله مع هذه الأمور بمنهج يبتعد عن التشدد.

عمرو موسى

ولعل القضية التي يتناولها الفيلم جعلت البعض يتساءل عن وضعه مع جهاز الرقابة، وهو ما جعل الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة الذي كان متواجدا بعرض الفيلم، يؤكد أن العمل حصل على إجازة الرقابة دون أن تكون هناك أية ملاحظات، حيث شاهدوا الفيلم وأقروه دون أن يقوموا بتعديل شيء.

مشهد من الفيلم

فيما كان المشهد الأغرب في العرض الخاص، هو حضور الفنان أحمد مجدي أحد الأبطال المشاركين بالفيلم ونجل المخرج مجدي أحمد علي بملابس غريبة الشكل لفتت انتباه الحضور.