‫مقتل 6 وجرح 17 بانفجار سيارة مفخخة شرقي بغداد‬

الاصلاح نيوز –

قّتل 6 مدنيين عراقيين وأصيب 17 آخرون بجروح اليوم، الخميس، بانفجار سيارة مفخخة، كانت مركونة على جانب الطريق، شرقي العاصمة بغداد، بحسب مصدر أمني.

وقال احمد خلف، ضابط في شرطة بغداد لـ”الأناضول”، إن “6 مدنيين قتلوا، واصيب 17 آخرين بجروح بانفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق في منطقة العبيدي (ذات الغالبية الشيعية) شرقي العاصمة بغداد”.

واضاف خلف ان “الانفجار حدث في شارع رئيسي في المنطقة”، لافتا الى ان “القتلى والجرحى نقلوا الى المستشفى”. دون مزيد من التفاصيل.

ووقع التفجير رغم الاستنفار الأمني في بغداد على خلفية هجمات الاثنين التي اوقعت اكثر من 40 قتيلاً، والتي نفذت بـ 5 سيارات مفخخة كان أعنفها تفجير مدينة الصدر، شرقي العاصمة، والذي استهدف تجمعًا لعمال البناء.

ويأتي تصعيد تنظيم “داعش” هجماته في المناطق الآمنة فيما تواصل القوات العراقية تحقيق المزيد من المكاسب في معركة الموصل التي انطلقت في 17 اكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستعادة المدينة.