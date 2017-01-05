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وفيات اليوم الخميس 5-1-2017

الخميس ٥\٠١\٢٠١٧

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الاصلاح نيوز –

– الين الياس طنوس عكاوي – خلدا

– ربحي عادل عبد الرزاق عودة – جمعية نعلين الخيرية

– منير راغب العتيبي – السلط

– ابراهيم بشير النائب – الرابية

– نعمة فلاح راشد العمري – دير يوسف

– زهير اديب القاسم – الكمالية

– نازك (نازي) يعقوب الكرادشة – مادبا

– نائلة عادل زعيتر – الشميساني

– فيصل حمدي الحسيني – الصويفية

– يوسف سعيد سمرين الربضي – عجلون

– محمد سلمان المهتدي – البنيات

– مراد محمد عبد الرحيم الحجاوي – عوجان

– عطا عبد محمد يوسف المصري – صويلح

– ميسر شعبان مصطفى بسيسو – تلاع العلي

– هاجر محمد سرور الشبلي – نادي شباب ماحص

– مريم موسى داود زرعية – عنجرة

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