وفيات اليوم الخميس 5-1-2017

الاصلاح نيوز –
– الين الياس طنوس عكاوي – خلدا
– ربحي عادل عبد الرزاق عودة – جمعية نعلين الخيرية
– منير راغب العتيبي – السلط
– ابراهيم بشير النائب – الرابية
– نعمة فلاح راشد العمري – دير يوسف
– زهير اديب القاسم – الكمالية
– نازك (نازي) يعقوب الكرادشة – مادبا
– نائلة عادل زعيتر – الشميساني
– فيصل حمدي الحسيني – الصويفية
– يوسف سعيد سمرين الربضي – عجلون
– محمد سلمان المهتدي – البنيات
– مراد محمد عبد الرحيم الحجاوي – عوجان
– عطا عبد محمد يوسف المصري – صويلح
– ميسر شعبان مصطفى بسيسو – تلاع العلي
– هاجر محمد سرور الشبلي – نادي شباب ماحص
– مريم موسى داود زرعية – عنجرة