انتهاء مسلسل انتصارات تشلسي

الاصلاح نيوز –

اعاد توتنهام الحياة الى الدوري الانكليزي الممتاز بعدما فرمل جاره اللندني تشلسي المتصدر ووضع حدا لمسلسل انتصاراته المتتالية عند 13 مباراة بالفوز عليه 2-صفر أمس الاربعاء على “وايت هارت لاين” في ختام المرحلة العشرين.

ويدين توتنهام بفوزه الخامس على التوالي والاول على تشلسي في مواجهاتهما الخمس الاخيرة الى المتألق ديلي آلي الذي سجل الهدفين، وحرم فريق المدرب الايطالي انتونيو كونتي من الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية خلال موسم واحد.

وسيكتفي تشلسي بتشارك الرقم القياسي (13 انتصارا متتاليا) مع جاره الاخر ارسنال الذي حققه خلال موسم 2001-2002، علما بان فريق “المدفعجية” اضاف فوزا اخر في مستهل الموسم التالي ليصبح ايضا صاحب الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية الممتدة من موسم لاخر.

وهذه الهزيمة الاولى لتشلسي في الدوري منذ ان سقط امام ارسنال بالذات (صفر-3) في 24 ايلول/سبتمبر الماضي، الا انها لم تكن مكلفة كثيرا على صعيد الترتيب لانه يتقدم بفارق 5 نقاط عن ليفربول الثاني الذي اكتفى الاثنين بالتعادل مع سندرلاند (2-2).

في المقابل، حافظ توتنهام على سجله المميز في معقله امام جاره اللدود حيث لم يخسر امامه منذ 20 تشرين الاول/اكتوبر 2012، كما ابقى مدربه الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو على سجله المثالي في مباريات دربي لندن على “وايت هارت لاين”، ان كان ضد تشلسي او ارسنال وكريستال بالاس ووست هام يونايتد (فاز بثماني مباريات وتعادل في اربع دون ان يخسر اي واحدة في معقل فريقه).

ورفع توتنهام رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث بفارق الاهداف امام مانشستر سيتي الفائز الاثنين على برنلي 2-1، علما بانه سيواجه الاخير في 21 الحالي على “ستاد الاتحاد”.

ولم يقدم الفريقان الكثير في الشوط الاول اذ فشل اي منهما في تهديد مرمى الاخر بشكل فعلي رغم بعض المحاولات لكليهما، وذلك حتى الدقيقة 39 عندما اضطر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا للتدخل بوجه محاولة رأسية كانت خارج الخشبات الثلاث ايضا لايريك داير اثر ركلة حرة لتوتنهام من الجهة اليمنى.

وعندما كان الشوط الاول يلفظ انفاسه الاخيرة، خطف توتنهام هدف التقدم من اول محاولة في اللقاء بين الخشبات الثلاث وذلك برأسية رائعة من ديلي آلي الذي وصلته الكرة بتمريرة طولية من الدنماركي كريستيان اريكسن، فارتقى لها عاليا وحولها في الزاوية اليسرى العليا لمرمى كورتوا (1+45).

ومع بداية الشوط الثاني، ضرب توتنهام مجددا واضاف هدفا ثانيا كان بطلاه آلي وايريكسن ايضا وبطريقة مماثلة للهدف الاول اذ لعب الدنماركي كرة عرضية ارتقى لها اللاعب الدولي الانكليزي وحولها برأسه في الشباك (54).

وهذا الهدف السابع لآلي في مبارياته الاربع الاخيرة في الدوري الممتاز، وهو اكثر بهدف من عدد الاهداف الذي سجله في مجمل المباريات الـ26 التي سبقت هذه السلسلة الرائعة.

كما انه الهدف العاشر لآلي في 19 مباراة شارك فيها هذا الموسم، فعادل مجموع الاهداف التي سجلها في 33 مشاركة الموسم الماضي، والاهم من ذلك انه اعاد الامل بامكانية منافسة تشلسي على اللقب هذا الموسم.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 20 مباراة

2- ليفربول 44 من 20

3- توتنهام 42 من 20

4- مانشستر سيتي 42 من 20

5- ارسنال 41 من 20