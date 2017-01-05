ديوكوفيتش وموراي يواصلان مشوارهما في بطولة قطر

الاصلاح نيوز –

حجز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حامل اللقب والمصنف ثانيا، بطاقته الى الدور ربع النهائي من بطولة قطر لكرة المضرب، البالغ مجموع جوائزها 1,3 مليون دولار، بفوزه أمس الاربعاء على الارجنتيني هوراسيو تسيبايوس 6-3 و6-4.

واحتاج ديوكوفيتش الذي اختتم الموسم الماضي بخسارة نهائي بطولة الماسترز في لندن امام غريمه البريطاني اندي موراي، الى ساعة و12 دقيقة لكي يتخطى تسيبايوس في اول مواجهة بينهما.

ويأمل ديوكوفيتش في ان يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح عندما يواجه في ربع النهائي التشيكي راديك ستيبانيك، الفائز بدوره على البلجيكي ارثر دي غريف 6-3 و6-2.

ويمني النجم الصربي، المتوج بـ12 لقبا في البطولات الكبرى، النفس بان يستعيد مستواه والالقاب التي فشل في احراز اي منها منذ حزيران/يونيو 2016، عندما أحرز دورة تورونتو للماسترز على حساب الياباني كي نيشيكوري.

وبدأ تعثر ديوكوفيتش في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية حيث خرج من الدور الاول، ثم خسر نهائي اخر البطولات الاربع الكبرى في فلاشينغ ميدوز الاميركية امام السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وخرج من الدور نصف النهائي لدورة شنغهاي للماسترز، وصولا الى خسارته نهائي بطولة الماسترز امام موراي الذي انتزع من الصربي صدارة تصنيف المحترفين.

– موراي يواصل مسلسل انتصاراته –

ويستعد ديوكوفيتش الذي توج بلقب الدورة القطرية العام الماضي على حساب الاسباني رافايل نادال، للدفاع عن لقب بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، والتي احرز لقبها العام الماضي على حساب موراي الذي بلغ بدوره الدور ربع النهائي من الدورة القطرية بعدما عانى لتخطي النمسوي المخضرم يورغن ميلتسر (35 عاما) بالفوز عليه 7-6 (8-6) و7-5.

وهذا الفوز السادس والعشرون على التوالي لموراي (29 عاما) الذي تعود هزيمته الاخيرة الى ايلول/سبتمبر الماضي قبل اكثر من 100 يوم ضد الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو في كأس ديفيس، فيما تعود هزيمته الاخيرة في دورة الى وقت سابق من شهر ايلول/سبتمبر ايضا وكانت على يد نيشيكوري في الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز.

واحتاج موراي الذي قدم موسما استثنائيا في 2016 توج خلالها بتسعة القاب، بينها بطولة ويمبلدون وذهبية اولمبياد ريو وخمسة القاب متتالية منذ الخسارة امام نيشيكوري في ايلول/سبتمبر، الى ساعتين و23 دقيقة لكي يتخطى ميلستر ويحقق فوزه الثامن على اللاعب النمسوي من اصل ثماني مواجهات بينهما، الا انه اللقاء الاول الذي يجمعهما منذ عام 2014 (دورة فالنسيا الاسبانية).

ويلتقي موراي في ربع النهائي مع الاسباني نيكولاس الماغرو الذي تغلب بدوره على الالماني فيليب كولشرايبر السابع 7-6 (7-5) و7-6 (8-6).

وستكون المرة الاولى التي يلتقي فيها موراي مع الماغرو منذ 2014 ايضا، وتحديدا منذ الدور الاول لدورة مدريد للماسترز حين حقق البريطاني فوزه الرابع تواليا على منافسه من اصل خمس مواجهات بينهما (فاز الماغرو بالاولى عام 2008).

وبلغ الدور ربع النهائي ايضا التشيكي توماس بيرديتش الثالث بفوزه على مواطنه ييري فيسيلي 7-6 (7-5) و1-6 و6-1، ليواجه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الخامس الذي تغلب على الالماني داستن براون بسهولة 6-1 و6-3 في 45 دقيقة فقط.

وتأهل ايضا الاسباني فرناندو فرداسكو على حساب البلجيكي دافيد غوفان الرابع بنتيجة 6-1 و7-6 (8-6).

ويلعب فرداسكو في ربع النهائي مع الكرواتي ايفو كارلوفيتش السادس الذي تغلب على الروسي كارين خاشانوف 7-6 (7-3) و7-6 (7-3).