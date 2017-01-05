غياب 4 لاعبين عن برشلونة أمام بيلباو بكأس إسبانيا

الاصلاح نيوز –

استبعد مدرب برشلونة، لويس إنريكي، كلا من لاعب الوسط دينيس سواريز والظهير أليكس فيدال من قائمة فريقه التي ستواجه، اليوم، أتلتيك بيلباو في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، لأسباب فنية.

كما استبعد كل من الحارس الهولندي ياسبر سيليسن الذي يعاني من إصابة عضلية والفرنسي جيريمي ماتيو، الذي تعافى للتو من مشكلات بدنية، من القائمة التي ضمت 18 لاعبا سيتوجهون إلى بيلباو لخوض اللقاء غدا في ملعب سان ماميس.

وسيحظى المدرب بالثلاثي الهجومي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا، في القائمة وذلك بعد انضمامهم للتدريبات.

وفي سياق متصل، اكد مدرب برشلونة الاسباني لويس انريكي،أمس، ان ثلاثي الهجوم الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار في وضع بدني جيد رغم العطلة الطويلة خلال فترة الاعياد.

وسمح للاعبين الثلاثة بالسفر الى بلادهم للاحتفال بعيدي الميلاد ورأس السنة مع عائلاتهم، فغابوا عن مباراة 21 كانون الاول ضد هيركوليس (7-0) في اياب الدور الرابع من كأس اسبانيا.

وعاد اللاعبون الثلاثة الى تمارين الفريق الاثنين، اي بعد ثلاثة ايام من عودة زملائهم من عطلة الاعياد، الا ان انريكي شدد على ان غيابهم المطول لم يؤثر على جهوزيتهم، وذلك في تصريحات عشية لقاء اتلتيك بلباو في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الكأس، وهي الاولى للنادي الكاتالوني في 2017.

وقال المدرب «حصلنا جميعا على فرصة الاستمتاع ببضعة ايام من الاجازة. الاعياد تعني عدم الحضور الى ملعب التمارين، لكنها لا تعني وقف التحضير لانهم جميعا اتبعوا التعليمات والمهمات البدنية».

ويحتاج برشلونة ليكون في قمة استعداده البدني لانه يخوض 19 مباراة خلال زهاء شهرين، تتوزع بين الدوري والكأس المحليين ودوري ابطال اوروبا، في حال نجاحه بمواصلة الدفاع عن لقب الكأس وبلوغ الدور نصف النهائي في الاول والثامن من شباط.

واكد انريكي ان «شهر كانون الثاني سيكون مصيريا من اجل البقاء في مسابقة الكأس ومواصلة الامل باحراز كل الالقاب. ان احتمال خوض 19 مباراة يعتبر خبرا جيدا، لانه يعني باننا سنواصل مشوارنا في كل المسابقات. لهذا السبب تحتاج الى فريق كبير (من حيث عدد اللاعبين)، ليس لان المدربين يحبون المداورة (بين اللاعبين)، بل لان هناك امكان التعرض لاصابات وايقافات قد تكون مهمة»، من حيث عدد اللاعبين الذين تطالهم او نوعيتهم.

وتابع «لهذا السبب نحتاج الى الكثير من الموارد، كما يوجد في تصرفي حاليا، وان نعلم كيف نستخدمها».