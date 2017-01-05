أوباميانج يتلقى عرضاً خيالياً من شنجهاي.. ومانشستر سيتي يسعى لتعزيز صفوفه بضم نزونزي

الاصلاح نيوز –

كشفت وسائل الإعلام الألمانية،أمس، عن عرضمالي ضخم، من نادي شنجهاي الذي يشارك حالياً في الدوري الصيني الممتاز للحصول على المهاجم بيير إيميريك أوباميانج.

وأفادت هذه المعلومات أن شنجهاي شينهوا الصيني قدم عرضاً لنادي بوروسيا دورتموند الألماني قدره 150 مليون يورو للتوقيع مع المهاجم الغابوني في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت هذه المصادر أن العرض يتضمن حصول اللاعب بيير إيميريك أوباميانج على راتب قدره 800 ألف يورو في الأسبوع الواحد ، وهو ما يمثل راتباً سنوياً يصل إلى 41 مليون يورو.

مانشستر سيتي

يدخل سوق الإنتقالات

سيضطر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لدخول سوق الانتقالات الشتوية الحالية للتعاقد مع لاعب خط وسط قادر على تعويض الغيابات المؤثرة التي سيعاني منها الفريق خلال شهر كانون الثاني الجاري .

وكان الإسباني تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، قد صرح في وقتٍ سابق عدم نية إدارة النادي في التعاقد مع أي لاعب جديد في «الميركاتو» الشتوي الجاري، واعتبر أن وصول المهاجم البرازيلي الشاب جابرييل جيسوس سيكون كافياً لتعزيز صفوف فريقه تحسباً للنصف الثاني من الموسم الجاري.

ولكن وبحسب ما أفاد به موقع «جول» العالمي، فإنّ المعطيات قد تغيرت الآن، بعد الإصابة التي أنهت موسم الألماني إلكاي جوندوجان وطرد البرازيلي فرناندينيو خلال مباراة بيرنلي، الذي سيزيد من متاعب فريق مانشستر سيتي، حيث من المتوقع أن يتم إيقافه لأربع مباريات، أي طيلة شهر كانون الثاني الحالي.

وبحسب ما رأى ذات المصدر، فإنّ خيارات المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في خط الوسط خلال الفترة القادمة ستكون محصورة بين فرناندو و يايا توريه وفابيان ديلف، الذي غاب لفتراتٍ طويلة هذا الموسم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى إمكانية حصول الشاب أليكس جارسيا على حجم لعب أكبر، رغم أنه لم ينشط مع الفريق الأول لمانشستر سيتي منذ تشرين الثاني، الماضي عندما شارك أمام نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعتبر الفرنسي ستيفن نزونزي، متوسط ميدان نادي إشبيلية الإسباني، أبرز اللاعبين المستهدفين من طرف الجهاز الفني لمانشستر سيتي، مع العلم أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي الأندلسي تقدر بـ30 مليون يورو.

أسماء مرشحة لمغادرة

الدوري الإنجليزي

رشحت صحيفة « ذا صن « الإنجليزية خمسة لاعبين من أشهر الأسماء المتواجدة حالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لترك أنديتهم والانتقال إلى الدوري الصيني سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو في الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري وذلك تحت إغراء الرواتب الأسبوعية الفلكية والحصول على فرصة أفضل للعب بشكل منتظم بعدما وجدوا أنفسهم أسرى دكة الاحتياط في أنديتهم.

ويأتي على رأس المرشحين للانتقال إلى الصين المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز (28 عاماً) نجم نادي أرسنال والذي تعثرت مفاوضات تمديد عقده مع «الجينرز» بعدما طالب برفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه إسترليني ، وهو الشرط الذي رفضته إدارة النادي اللندني، حيث تلقى في الوقت نفسه عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف باوند إسترليني .

وفي حال ربط سانشيز بين مستقبله ومسيرته بالراتب فان سيجد نفسه مقتنعا بالانتقال إلى الصين لتأمين مستقبله وعائلته ، طالما أن نادي أرسنال لن يمنحه في أفضل الأحوال راتبا يقدر بـ 200 ألف جنيه أسبوعيا مهما تألق ورفع من رصيده التهديفي مع الفريق .

الأسم الثاني هو الفتي الذهبي المهاجم الإنجليزي واين روني هداف نادي مانشستر يونايتد الذي تلقى هو الآخرعرضا صينيا براتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني أي أكثر بنحو 50 ألف جنيه من راتبه الحالي الذي يتقاضاه من خزينة «اليونايتد» .

ورغم ان الراتب لا يطرح أي عائق لواين روني إلا أن وضعيته في الفريق بعد خروجه من الحسابات التكتيكية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد تجعله يفكر في الرحيل عن قلعة « الأولد ترافورد» خاصة بعدما تجاوزه سن الـ 31 من عمره، إذ سيكون قبوله بالعرض الصيني بمثابة ضربه عصفورين بحجر واحد ، حيث سيحسن من راتبه وهو الأمر المستحيل تحقيقه في حال بقي في إنجلترا، بالإضافة إلى ضمان مشاركته أساسياً مع فريقه الجديد مما يعزز من فرصه في البقاء ضمن صفوف منتخب بلاده .

ثالث الأسماء هوالإسباني سيسك فابريغاس نجم وسط نادي تشيلسي الذي لم يعد خيارا أولاً لمدربه الإيطالي انطونيو كونتي في تشكيلة الفريق الأساسية، حيث تلقى النجم الإسباني عرضا يقدر بـ 40 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي ، مما يدفع به للتفكير جديا بالرحيل عن صفوف النادي اللندني بسبب وضعيته المشابهة لوضعية روني هربا من جحيم دكة البدلاء.

الأسم الرابع هو المدافع الإنجليزي المخضرم جون تيري قائد نادي تشيلسي الذي لم يلعب كثيراً هذا الموسم بسبب عدم جاهزيته، وخروجه من حسابات مدرب الفريق أنطونيو كونتي الذي أقحمه في 366 دقيقة فقط هذا الموسم، حيث ينتهي عقده مع «البلوز» بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي فان الفرصة مواتية له لخوض موسما آخر في الصين براتب أسبوعي أفضل من راتبه مع ناديه اللندني.

خامس الأسماء هو المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (35 عاماً ) هداف نادي مانشستر يونايتد والذي تلقى عرضا من الصين يقدر بـ 120 مليون باوند إسترليني بعد نهاية عقده الأول مع «الشياطين الحمر « قبل أن يقرر تمديد إقامته مع النادي لغاية شهر حزيران، من عام 2018 ، اثر تألقه و فرض نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق .

ورغم قرار اللاعب بتمديد عقده، إلا انه لا يستبعد ان يرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي وتحديداً مع فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة.

ميدلسبره يعزز صفوفه بمهاجم

أعلن ميدلسبره المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،أمس، إتمام التعاقد مع المهاجم رودي جيستيد قادما من أستون فيلا المنتمي للدرجة الثانية بعقد يمتد حتى 2020.

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة ولكن وسائل إعلام ذكرت أن ميدلسبره دفع ستة ملايين جنيه إسترليني (7.37 مليون دولار) ليعيد جيستيد إلى دوري الأضواء.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الانترنت «أتم ميدلسبره التعاقد مع رودي جيستيد من أستون فيلا دون الكشف عن قيمة الصفقة.»

وانضم مهاجم بنين إلى أستون فيلا قادما من بلاكبيرن في تموز 2015 وسجل عشرة أهداف في 55 مباراة.

ولم يعد جيستيد يشارك بصورة منتظمة مع فيلا ولعب في التشكيلة الأساسية ثلاث مرات فقط منذ تولي المدرب ستيف بروس المسؤولية في تشرين الأول الماضي.

وأصبح جيستيد أول صفقة للمدرب ايتور كارانكا في فترة الانتقالات الشتوية وينتظر منه أن يزيد الشراسة الهجومية للفريق في ظل تدني المعدل التهديفي لميدلسبره الذي أحرز 17 هدفا فقط في 20 مباراة وهو الأقل في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ميدلسبره – الذي يحتل المركز 16 في الدوري برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط – منافسه شيفيلد ونزداي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

إيفرا مرجح للعودة

إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إحتمالية عودة المدافع الفرنسي باتريس إيفرا لصفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

المدافع الفرنسي جدد عقده مع يوفنتوس الموسم الماضي لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لعام أخر، لكن في ظل عدم تواجده في التشكيل الأساسي، قد يرحل اللاعب ي الصيف.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن وكيل اللاعب أكد أن موكله صاحب الـ35 عاماً، قد يرحل عن يوفنتوس، كما ألمح ريو فيردناند زميله السابق في مانشستر يونايتد لإمكانية عودته لأولد ترافورد.

وربطت الصحيفة ذلك، بأن المدير الفني لمانشستر يونايتد جوزية مورينيو، لم يستقر على اللاعب الذي يشارك في مركز الظهير الأيسر، وعدم إقتناعه بماركوس روخو ولوك شاو، واللعب بالأيمن ماتيو دارميان.

تجديد عقد فيجل

أكد وكيل أعمال اللاعب فيجل على عدم صحة الأخبار التي تتوارد حول أنه قد عرض اللاعب على الريال كما أشارت الصحف الإسبانية مؤخرا .

فقد أكد وكيل فايجل بأنه بالرغم من وجود العديد من الأندية التي تهتم بالحصول على خدمات اللاعب إلا أنه سيقوم بالتجديد لدورتموند حتى 2021 نظرا لأنه القرار الأفضل خلال الفترة القادمة.

جوستافو يغازل يوفنتوس

قال البرازيلي لويس جوستافو متوسط ميدان فريق فولفسبورج الألماني أنه إذا جاء عرضاً ملائماً للتعاقد معه، فمن الممكن أن يرحل عن صفوف ناديه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى رغبة يوفنتوس الإيطالي في استقدام لويس جوستافو، لتعزيز خط وسط ميدان البيانكونيري، خاصةً بعد أن فضّل البلجيكي فيتسل الانتقال للعب في الدوري الصيني عن الانضمام لليوفي.

وتحدث جوستافو حسب صحيفة “كيكر” الألمانية قائلاً “الشائعات والأقاويل تأتي في كل سوق انتقالات، هذا أمر متكرر”.

وأضاف “ولكن إذا جاء لي عرضاً من أي نادي، يناسبني ويناسب فريق فولفسبورج، فمن الممكن أن أفكر في الرحيل، ولكن حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي لضمي”.

وتجدر الإشارة، أن جوستافو صاحب الـ29 عام قد أنضم لفريق فولفسبورج عام 2013، قادماً من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

سامبدوريا يتعاقد مع بريشيسكي

أعلن ناديا ليجيا وارسو وسامبدوريا،أمس، انتقال المدافع بارتوش بريشيسكي من النادي البولندي إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

وانضم اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي خاض ثلاث مباريات مع بولندا إلى ليجيا وارسو قادما من فريق الشباب في ليخ بوزنان في 2013 وفاز في اخر موسمين بالثلاثية المحلية إذ توج بالدوري والكأس وكأس السوبر.

ورغم أن الناديين لم يكشفا عن قيمة الصفقة فإن وسائل اعلام ذكرت أن سامبدوريا دفع مليوني يورو (2.09 مليون دولار) للاستعانة بخدمات المدافع.

ويضع بريشيسكي – لدى انضمامه إلى سامبدوريا صاحب المركز 13 في جدول الترتيب – التأهل إلى الدوري الأوروبي نصب عينيه ويأمل في مواجهة فريقه السابق في الموسم الجديد.

وأبلغ اللاعب محطة سامبدوريا التلفزيونية «أعتقد أن قدراتنا تؤهلنا للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

‭ «‬يحدوني الأمل في مواجهة ليجيا وارسو الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.»

وقبل موسمين اقترب سامبدوريا بشدة من التأهل إلى الدوري الأوروبي لكنه خسر في الدور التمهيدي الثالث أمام فويفودينا الصربي.

وسيحل ضيفا على نابولي صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل.