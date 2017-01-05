مفكرة اليوم

الاصلاح نيوز –

فيما يلي قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الخميس:- *** محليات: – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي يعلن اسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، الساعة العاشرة صباحا في مقر الوزارة.

*** ثقافة: – انعقاد اللقاء الأدبي الشهري العام، الذي ينظمه البيت الأدبي للثقافة والفنون باستضافة عدد من كتاب وفناني منتدى الجياد الثقافي، الساعة السادسة مساء في مقر البيت الادبي/ الزرقاء.