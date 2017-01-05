مفكرة اليوم

الاصلاح نيوز –
فيما يلي قائمة بالمناسبات المحلية المتوقعة لهذا اليوم الخميس:- *** محليات: – وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي يعلن اسماء المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، الساعة العاشرة صباحا في مقر الوزارة.
*** ثقافة: – انعقاد اللقاء الأدبي الشهري العام، الذي ينظمه البيت الأدبي للثقافة والفنون باستضافة عدد من كتاب وفناني منتدى الجياد الثقافي، الساعة السادسة مساء في مقر البيت الادبي/ الزرقاء.
*** رياضة: – ضمن اللقاءات الودية بكرة السلة يلتقي فريقا ارثوذكسي رام الله وارثوذكسي عمان للناشئين، الساعة السابعة والنصف مساء في قاعة النادي الأرثوذكسي.
– ضمن افتتاح البطولة العسكرية لكرة اليد يلتقي فريقا المنطقتين الشرقية والوسطى، الساعة التاسعة والنصف صباحا في قاعة الاميرة سمية بنت الحسن.
– اغلاق باب التسجيل للجولة التحضيرية الاولى لفروسية القفز عن الحواجز، الساعة الخامسة مساء في مقر نادي الجواد العربي.
– ضمن اسبوع الرابع عشر من الدوري الممتاز لخماسي كرة القدم للصالات لموسم 2016 المقام في قاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.
o يلتقي فريقا الديوان الملكي والقادسية، الساعة السادسة مساء.
o يلتقي فريقا امانة عمان ودائرة الاراضي، الساعة السابعة والنصف مساء.
– انتخابات نادي المرأة الساعة الخامسة مساء في مقر النادي.