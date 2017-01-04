التربية: لا مُلاحظات تُذكر باليوم الثاني لامتحانات “التوجيهي”

الاصلاح نيوز –

اطمأن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات على سير الامتحان، اليوم الاربعاء، من خلال التواصل المستمر مع غرفة العمليات، داعياً كوادرها متابعة جميع الملاحظات الواردة إليها سواء من كوادر الوزارة أو من المواطنين أو الطلبة والتعامل معها بما يضمن تحقيق مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الوزارة في عقد الامتحان.

وتابعت غرفة عمليات امتحان شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم اليوم سير الامتحان في مختلف قاعات الامتحان في المملكة في يومه الثاني دون أي ملاحظات تذكر .

واستمرت كوادر غرفة العمليات بالتواصل مع رؤساء الفرق الميدانية ومديري التربية والتعليم للاطمئنان على مجريات الامتحان والتأكد من تطبيق الاجراءات بالمستوى المتميز الذي استقرت عليه خلال الدورات الامتحانية الأخيرة.

وأكدت التقارير الوارده من الميدان التربوي أنه لم ترد للغرفة اي ملاحظات حول سير الامتحان، حيث التزم الطلبة والكوادر القائمة على الامتحان بتطبيق الإجراءات والتعليمات المتعلقة به، إضافة إلى مواصلة المجتمع المحلي التعاون الكبير مع الوزارة في توفير البيئة الامتحانية المناسبة في محيط المدارس التي يعقد بها الامتحان.

و أبدى الطلبة ارتياحهم لمستوى امتحان هذا اليوم الاربعاء الذي كان في مبحث الرياضيات لمختلف الفروع و الفرع الزراعي في مبحث صناعات زراعية مستوى ثالث ، فيما فرع الاقتصاد المنزلي في مبحث الإدارة والسلامة المهنية مستوى ثاني.