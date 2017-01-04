الأمانة تغلق ( 426 ) كوفي شوب ومطعم

الاصلاح نيوز –

أغلقت امانة عمان خلال الربع الأخير من العام الماضي ( 426 ) محل لكوفي شوبات ومطاعم لمخالفتها قانون الصحة العامة في منع التدخين وتعليمات تقديم الأراجيل .

وكشفت المدير التنفيذي للرقابة الصحية الدكتورة ميرفت المهيرات عن تصويب وضع 138 محل ومطعم اوضاعها ( حصول / تجديد على الترخيص ) أو أزالة أسباب المخالفة كممارسة مهنة غير مذكورة في الرخصة ( تقديم الأرجيلة ) .

ولفتت ان المخالفات التي تم التركيز عليها منذ إنطلاق حملات الامانة بالخصوص شملت عدم تجديد الترخيص ، عدم الحصول على الترحيص ، ممارسة مهنة غير مذكورة في الرخصة ( تقديم الارجيلة ) .

وعدم الالتزام بتطبيق شروط مزاولة المهنة وفقا لقانون الصحة العامة للمحلات المرخصة بتقديم الارجيلة والبالغ عددها 583 محلا او استغلال مساحات غير مرخصة ، او عدم الحصول على شهادات خلو امراض وعدم الالتزام بالشروط الصحية .

وحسب الدكتورة المهيرات تم توجيه 1405 مخالفة منها ( 445 ) لممارسة مهنة تقديم الارجيلة دون ترخيص او عدم الالتزام بشروط الترخيص الممنوح بتطبيق شروط مزاولة المهنة الممنوحة وفقا لتعليمات وزارة الصحة .

ولفتت الدكتورة المهيرات أن أمانة عمان وجهت 212 انذار و9 مخالفات لموظفين بسبب التدخين في الاماكن غير المخصصة للغاية .