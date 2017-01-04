مصدر امني: تتبع حسابات الكترونية لأشخاص اساءوا للضحايا الاردنيين باعتداء اسطنبول

الاصلاح نيوز –

اكد مصدر امني مسؤول في مديرية الامن العام ان وحدات واقسام مكافحة الجريمة الالكترونية في المديرية باشرت التحقيق والتتبع لعدد من الحسابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لأشخاص ارتكبوا مخالفات قانونية من خلال اساءتهم للضحايا الاردنيين الذي سقطوا جراء الاعتداء الارهابي الذي وقع اخيرا في اسطنبول.

وقال المصدر ان اجراءات التحقيق في تلك الحسابات ستستمر لحين تحديد هوية اصحابها وضبطهم واحالتهم للقضاء وفقا لأحكام قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات لما نشروه من اساءات وتهكم على الضحايا وذويهم إضافة إلى ما حملته تلك المنشورات من بث لخطاب الكراهية والتفرقة بين أبناء المجتمع الأردني.

ونوه المصدر أنه لن يتم التهاون مع مرتكبي مثل تلك التصرفات الخارجة عن عادات واعراف المجتمع الأردني داعيا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتفكير جيدا قبل نشر او اعادة نشر كل ما يخالف القانون أو يسيء لأخلاقنا الأردنية الاصيلة.