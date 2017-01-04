الإفراج عن قاتل لص عبدون

الاصلاح نيوز –

قرر مدعي عام الجنايات الكبرى أشرف العبدالله اليوم الافراج عن قاتل لص عبدون وفق تأكيد مصدر قضائي.

واشار المصدر ان المدعي العام العبد الله كان أوقف قاتل اللص امس فيما قرر اليوم استرداد مذكرة التوقيف حيث تبين له بالتحقيق ان ظروف القضية تشير لوجود حالة دفاع شرعي عن النفس كون القاتل ارتكب الجريمة بعدما شاهد اللص في منزله ويحمل مسدسا.

وكان اللص العشريني دخل امس منزلا في عبدون بينما كان صاحب المنزل يجلس مع زوجته وأبنائه في احدى الغرف حيث سمع الاخير صوت تكسير زجاج باب ‘الفرندة’ فخرج على الفور من الغرفة بعد ان اخذ مسدسه فشاهد اللص داخل منزله ويحمل مسدسا فأطلق عليه عيارات نارية لغايات تخويفه الا انه اصيب بها حيث فارق الحياة على الفور.

وتبين للمدعي العام من خلال التحقيق معه ان ظروف القضية لا تستدعي بقاءه موقوفا كونها تشير لوجود حالة دفاع شرعي عن النفس وبذات الوقت قد تشكل حالة سورة غضب.

ووفق المصدر؛ المادة 114/4 تعطي المدعي العام الحق باسترداد مذكرة التوقيف واخلاء سبيل المشتكى عليه في جناية او جنحة .

ولا تزال القضية قيد التحقيق لحين استكمال اجراءات التحقيق واصدار القرار بشأنها.